Faculdade de Manaus oferece atendimento gratuito em áreas do Direito

MANAUS - A Faculdade Santa Teresa inicia nesta segunda-feira (20), o atendimento do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da instituição. No local, estudantes do curso de Direito, com o suporte dos professores, irão atender gratuitamente pessoas sem condições financeiras de constituir um advogado particular.

O escritório modelo do NPJ irá funcionar inicialmente na sede da Faculdade Santa Teresa, na rua Acre, 200, bairro Nossa Senhora das Graças. Nas próximas semanas será inaugurada a sede física do NPJ, na Rua rio Madeira, 444, também no bairro Nossa Senhora das Graças.

No NPJ, os alunos terão acesso a uma estrutura completa de escritório jurídico, para realizar atendimento nas áreas do Direito Cível, de Família, Previdenciário e Trabalhista. Os interessados em receber atendimento podem se dirigir até o NPJ, de terça-feira a sexta-feira, das 14h às 17h30 e nas quartas-feiras e sextas-feiras, pela manhã, das 08h30 às 11h30.

O coordenador do NPJ, professor Alexandre de Oliveira Netto, explica que o estudante vai poder vivenciar na prática os ensinamentos da sala de aula.

“Dessa maneira, o nosso aluno chegará ao mercado de trabalho muito mais preparado e experiente para atuar nos diferentes segmentos do Direito. Em contrapartida, a comunidade terá acesso a um serviço de qualidade, com orientação jurídica especializada. Com isso, iremos contribuir para que os cidadãos carentes tenham garantido o devido acesso à Justiça, além de desempenharmos a nossa parcela de responsabilidade social, dando um retorno à sociedade”, destacou.

A coordenadora do curso Direito da Santa Teresa, Lúcia Maria Corrêa Viana, reforça que o novo serviço irá contribuir diretamente para a formação dos futuros advogados. A instituição possui um Projeto Político Pedagógico (PPP) inovador e que se destaca entre as grades curriculares oferecidas pelas outras instituições. O projeto se propõe a levar aos alunos tudo o que está sendo debatido na atualidade e garantir que eles tenham experiências práticas do exercício da profissão.

Além de Direito, a Faculdade Santa Teresa conta com outros 10 cursos de graduação e 24 de pós-graduação. Tem como mantenedora Maria do Carmo Seffair e como diretora geral, Amanda Estald. Na faculdade, o estudante dispõe de uma estrutura de excelência para a aprendizagem, com laboratórios e tecnologias que facilitam e auxiliam em todo o processo de formação.

