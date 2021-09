Silas Câmara anuncia visita de Bolsonaro ao AM para evento religioso

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos) anunciou a presença do presidente Jair Bolsonaro em evento da Assembleia De Deus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já possui data marcada para sua quarta visita à capital amazonense em 2021: o dia 27 de outubro. O anúncio foi feito nesta semana pelo deputado federal Silas Câmara (Republicanos), que comunicou, através de suas redes sociais, a vinda do chefe do Executivo para participar da Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas (Cadb) e da Assembleia Convencional da Cadb.

" Nessa tarde, estive com o nosso presidente Jair Bolsonaro, durante nossa audiência tratamos de questões voltadas ao Brasil, principalmente, ao nosso Amazonas. Também tive a confirmação da presença do nosso Presidente da República em Manaus/AM, no dia 27 de outubro, onde participará da Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas e da Assembleia Convencional da Cabd " , declarou o deputado na última quinta-feira (15).

Essa será a primeira visita do presidente após as polêmicas envolvendo os atos de 7 de setembro e a nota escrita pelo ex-presidente Michel Temer, vista como movimento de recuo na tensão entre executivo e o Supremo Tribunal Federal (STF).



Silas Câmara

O pastor evangélico chegou a comandar evento pró-governo na rotatória da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), que contou com cerca de 8 mil manifestante - conforme estimativa da Polícia Militar - e agora contará com a presença do presidente na convenção de cunho religioso.

Nesta semana, o chefe do Executivo também reuniu-se com outra liderança religiosa em Manaus, o pastor Renê Terra Nova e o vereador Marcel Alexandre (Podemos).

"Estivemos, eu e o apóstolo Renê Terra Nova, com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e com o ex-advogado Geral da União e pastor André Mendonça, onde conversamos sobre a liderança cristã no país e sobre as estratégias necessárias para levar o Brasil ainda mais para frente. Vimos os andamentos pós manifestações do 7 de setembro e estou muito otimista”, disse o vereador em suas redes sociais.

Nova visita

Ainda em agosto, o presidente Jair Bolsonaro veio até Manaus para participar de inauguração da etapa B do residencial Cidadão Manauara 2, que conta com cerca de 500 apartamentos de interesse social na Zona Norte da capital. As moradias fazem parte do programa habitacional da Prefeitura de Manaus e também integram o programa federal “Casa Verde e Amarela”, que substitui o antigo "Minha Casa, Minha Vida". À época, David Almeida (Avante) enfatizou que a obra trará dignidade às pessoas.

"O governo do presidente Jair Bolsonaro oportuniza a Manaus este feito. O senhor (Bolsonaro) é sempre bem-vindo, e esse povo lhe ama. Nossa prefeitura trabalha para recuperar escolas, habitações, vias urbanas e vamos dar a volta por cima na nossa cidade. Aqui nós temos poderes que trabalham de forma harmônica, o legislativo nos dá a segurança para realizarmos nossas competências. Infelizmente o senhor presidente não tem tido essa tranquilidade", destacou.

Na ocasião, Bolsonaro esteve acompanhado de figuras emblemáticas ligadas ao movimento conservador. Entre eles, os deputados federais Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM), Marco Feliciano (PL-SP) e o próprio Silas Câmara.

