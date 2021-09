Audiência debaterá uso de gás natural por motoristas de aplicativo

| Foto: Divulgação

Manaus - Nesta segunda-feira (20), a Comissão de Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) realizará uma Audiência Pública sobre o Gás Natural Veicular (GNV), no Plenário Ruy Araújo. A ideia é debater propostas que fomentem o mercado do Gás Natural Veicular (GNV), no Amazonas.

Entre os principais pontos que serão debatidos estão a ampliação do número dos postos de combustíveis GNV, facilitação de crédito para os motoristas de aplicativo/táxi, diminuição de taxa como, por exemplo, o Ipva, além de buscar junto ao governo do Estado legislação para subsídios tanto para os motoristas de aplicativo, quanto para os empresários desse segmento.

“Precisamos ter uma nova matriz energética de gás, visto que o preço da gasolina está altíssimo, o que inviabiliza o motorista de aplicativo a trabalhar. Nessa audiência vamos discutir soluções junto aos representantes da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), governo do Estado, oficinas que realizam a conversão para o GNV, bem como os motoristas de aplicativo. Queremos debater sobre a ampliação do número de postos de combustíveis que abastecem esses veículos. Atualmente, em Manaus, são quatro postos autorizados que realizam a conversão e no interior esses postos inexistem”, finalizou o presidente da Comissão de Minas, Gás e Energia da Aleam, deputado estadual Sinésio Campos (PT).

Na cidade de Manaus existem cerca de 30 mil motoristas de aplicativos. Os números, anteriores à pandemia, demonstravam a existência de cerca de 65 mil motoristas. A maior parte desses profissionais está com restrições de crédito, e desse modo, estão impedidos de realizar solicitação de financiamento.

