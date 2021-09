Aleam realiza emissão de documentos para Pessoas com Deficiência

| Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Tendo em vista o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrado nesta terça-feira (21), a diretoria de Serviço Social da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) vai realizar a emissão de cartões Passa Fácil e credenciais de estacionamento para pessoas com deficiência.

A diretora de Assistência Social da Aleam, Jandira Moura, detalhou a ação que será realizada em conjunto com a Prefeitura de Manaus, por meio Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que se estenderá no próximo mês, quando o serviço será oferecido também aos idosos.

De acordo com ela, o atendimento será feito das 9 h até às 12h, no miniauditório Cônego Azevedo. A previsão é de sejam atendidas por volta de 50 pessoas, entre servidores da Casa Legislativa e dependentes. “Essa foi uma solicitação do presidente deputado Roberto Cidade. Procuramos o IMMU que fez essa parceria conosco e possibilitou que pudéssemos oferecer esse serviço aos servidores e seus dependentes”, explicou.

Para a emissão documentos é necessário RG, CPF, comprovante de residência e também laudo médico. Os documentos serão emitidos na hora.

*Com informações da assessoria

