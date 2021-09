Pescadores são beneficiados com emenda da Aleam

| Foto: Divulgação





Amazonas - Um total de 21 entidades de pesca do Amazonas foram beneficiadas com lanchas equipadas com motor 40hp e cobertura, que terão a finalidade de auxiliar nas atividades do setor. A aquisição das lanchas é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), no valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Na tarde deste último sábado (18), o parlamentar esteve na Associação de Pescadores e Pescadoras Profissionais do Baixo Solimões (APROAM), com sede em Iranduba, para participar da entrega de uma dessas lanchas e também da distribuição das guias de liberação do seguro-defeso, através da Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Amazonas (FETAPE-AM).

O presidente da APROAM, Roger Glen, ressaltou o momento difícil em que vive a pesca atualmente, e agradeceu o apoio dado.

" Uma das nossas necessidades está sendo atendida hoje com a entrega dessa lancha que veio muito a calhar e vai suprir a necessidade dos nossos pescadores que moram longe, além de a gente poder ir buscar as pessoas enfermas pra trazer até a cidade " , disse Glen.

As próximas entidades de pesca, que serão beneficiadas pela emenda de Álvaro Campelo, serão as dos municípios de Itacoatiara, Manacapuru e Tefé.

*Com informações da assessoria

