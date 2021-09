E-sports podem ser reconhecidos como modalidade esportiva em Manaus

| Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Após decisão unânime da 17ª Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Projeto de Lei que reconhece o esporte eletrônico - também conhecido como E-Sports - como modalidade esportiva em Manaus poderá ser votado em plenário.

Com o parecer favorável do relator e vice-presidente da Comissão, João Carlos (Republicanos), o Projeto de Lei nº 188/2021 contou com a aprovação unânime dos membros da comissão: vereador Elan Alencar (Pros) e Allan (PSC), de forma presencial, bem como de Ivo Neto (Patriota), Caio André (PSC), Yomara Lins (PRTB) e Mitoso (PTB). Agora vai para votação em plenário.

Para o presidente da Comissão de Esportes e também autor do projeto de lei, vereador Allan (PSC), o reconhecimento da nova modalidade reforça a importância que os E-Sports representam para a cidade e aos atletas praticantes, onde há muitos já reconhecidos de forma nacional e internacional.

" Os jogos eletrônicos vêm mudando a vida de muitos jogadores amazonenses. Eu volto a afirmar: não é só um joguinho! É uma prática não somente profissional, mas esportiva, cultural e de desenvolvimento intelectual, valorizando a boa convivência e que merece o reconhecimento necessário. Por isso, afirmo que a cidade de Manaus só tem a ganhar com essa lei " , destacou Allan.

Allan reforçou que o projeto de lei foi um pedido da própria Federação Amazonense de E-Sports (Faesp) e após a sanção da lei, as entidades de esportes eletrônicos poderão buscar apoios para a realização de eventos.

“Eles vão poder correr atrás de apoios em órgãos públicos e privados, e dessa forma, potencializar a divulgação dessa modalidade”, finalizou o vereador.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

De engraxate a 'rei' do império de Coari: a história de Adail Pinheiro

URGENTE: Justiça barra construção de "puxadinho" na Câmara de Manaus