Joana Darc solicita ao Governo cemitério e crematório para animais

| Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Preocupada com a destinação dos animais domésticos que morrem todos os dias no Amazonas, a deputada Joana Darc (PL), ativista da causa animal, solicitou ao Governo do Amazonas, a criação de um cemitério e crematório público de animais domésticos para atender a essa demanda.

" Temos que considerar também a questão de saúde pública e ambiental, pois a oportunidade de enterrar o animal num local devidamente apropriado e adequado a este fim evita que as pessoas joguem os animais nos rios, nas ruas ou terrenos baldios. Isso evita a proliferação de vetores e doenças, diante da decomposição desses animais, em locais inadequados, preservando, com isso, a vida de outros animais e dos humanos " , defendeu.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a população estimada de cães e gatos, no Estado, era de 1.051.000 animais, sendo 727 mil cães e 324 mil gatos em 2013.

De acordo com esses dados, no Amazonas, 575 mil domicílios tinham um cachorro ou um gato de estimação. Diante dessa realidade, a deputada Joana Darc faz o apelo ao Poder Público para que a solicitação seja atendida o mais breve possível.

“Não podemos mais esperar tanto tempo para que as pessoas, principalmente as que não tem condições financeiras de realizar um enterro em local adequado a seus animais. Sabemos que muitas pessoas têm seus animais como membros da família e isso, faz com que queira dar um enterro digno”, pontuou.

Procedimento

O Poder executivo pode providenciar compra ou desapropriação de uma área para instalação do cemitério, em lugar previamente escolhido.

Os serviços de cemitério e crematório podem ficar por conta do proprietário, com exceção de quando for comprovado estado de vulnerabilidade, quando os serviços serão fornecidos gratuitamente pelo Estado.

*Com informações da assessoria

