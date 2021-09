Projeto prevê "Teste do Olhinho" nas maternidades de Manaus

| Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, o vereador Fransuá (PV) protocolou, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Projeto de Lei para instituir o Teste do Olhinho nas maternidades da rede pública e privada de Manaus. O teste tem por objetivo identificar possíveis deficiências visuais e patologias nos recém-nascidos.

" O diagnóstico precoce é a melhor arma para lutarmos contra os cânceres infantis e prestarmos maiores cuidados às pessoas com deficiência. O Teste do Olhinho é rápido, eficaz e indolor e garantirá que as nossas crianças tenham uma infância saudável e com cores " , ressalta o vereador.

O exame consiste na emissão de luz sobre a pupila do bebê. A luz produz uma cor avermelhada e contínua nos olhos saudáveis, descartando a presença de doenças oculares.

Conforme o projeto, a partir dos resultados obtidos no exame, será prestada orientação aos responsáveis e ocorrerá o encaminhamento para a Rede Pública de Saúde para o devido acompanhamento e tratamento.

