Vereadores barram prática de "homeschooling" em Manaus

O executivo municipal vetou o projeto e a decisão foi mantida pela Câmara | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nesta semana, a Câmara Municipal De Manaus (CMM) manteve o veto do prefeito David Almeida (Avante) ao Projeto de Lei nº 064/21, que pretendia instituir a educação domiciliar no município. Chamado de 'homeschooling', o método consiste no processo de aprendizagem realizado pela família exercendo completa autonomia sobre o material ensinado aos filhos.

No dia 13 de julho, o projeto foi aprovado por maioria na Câmara e foi à sanção do executivo municipal, que duas semanas depois vetou o texto. A proposta do vereador Raiff Matos (DC) tinha como coautores a vereadora Thaysa Lippy (PP) e foi subscrita pelos vereadores Ivo Neto (Patriota), Yomara Lins (PRTB) e Márcio Tavares (Republicanos).

" O veto do prefeito David Almeida foi aprovado pelos nossos vereadores, e com isso chega ao fim a minha proposta de criar uma lei para dar segurança jurídica às famílias que utilizam este método. Porém, a luta pela causa não termina aqui. Vou continuar persistindo para que este tema possa prosperar. Acredito que é um direito das famílias sobre a educação dos seus filhos " , disse Raiff após a manutenção do veto.

Inconstitucionalidade

O documento oficial da prefeitura que dispõe sobre o veto do PL argumenta sobre o desrespeito à Constituição Federal da República em decorrência da implementação de tal sistema: "Nos termos em que se apresenta, tem-se que o Projeto de Lei, sob análise, contém a eiva da inconstitucionalidade dada a competência privativa da União para legislar sobre a matéria", afirma o Executivo municipal.

O vereador Rodrigo Guedes (PSC), um dos parlamentares que votou pela manutenção do veto, não acredita em motivos técnicos para a insistência dos colegas a respeito do tema. Segundo ele, os malefícios do projeto seriam irrecuperáveis.

" Vejo apenas questões ideológicas baseando os argumentos pró-homeschooling. Respeito os posicionamentos divergentes, mas entendo de uma forma muito clara a importância da escola no processo social, educacional e aprendizagem, inclusive desempenhando papel fundamental no desenvolvimento das questões morais. Sou a favor do veto deste projeto inconstitucional " , disse.

Visão de especialista

Para a psicopedagoga e diretora do Centro de Desenvolvimento Infantojuvenil Sapere, Marcely Silva, a alternativa é uma faca de dois gumes, com pontos positivos e negativos.

“Os pontos positivos são que a família fica mais próxima do processo de ensino-aprendizagem. Com isso, a atenção dos pais é efetiva com as crianças ou adolescentes, e há possibilidade de adequação à rotina da família. Já o ponto negativo é a ausência de profissionais qualificados e especializados, afinal a família pode se limitar a alguns conteúdos, esquecendo de outros. E existe um fator muito importante, que é a socialização”, ressaltou a profissional.

A especialista, no entanto, destaca os cuidados e riscos que pais ou responsáveis devem levar em consideração. Isso porque, mesmo com o veto da Prefeitura e da Câmara de Manaus, a adoção da prática tem sido comum na cidade e no Brasil.

“É preciso planejamento de como será o procedimento das aulas realizadas em casa. Isso se dá ao estabelecer metas, selecionar conteúdos, pesquisar métodos e teóricos para se ter uma base de conhecimento sobre o processo ensino-aprendizagem. Também é preciso ter consciência de que a educação vai além de conteúdos pedagógicos, não esquecendo de formar um cidadão crítico, criativo, comunicativo e social”, completou Silva.

Leia mais:

Ensino domiciliar gera debates entre parlamentares do AM