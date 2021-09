Roberto Cidade ressalta importância de abrir CPI da Amazonas Energia

Deputado Roberto Cidade (PV). | Foto: Evandro Seixas

Manaus (AM) - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (22), a importância do início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia, paralisado por meio de liminar concedida pela Justiça em favor da concessionária.

De acordo com o parlamentar, o precário serviço prestado pela empresa tem afetado milhares de amazonenses e a Comissão terá papel importante para sanar este problema.

“Minha preocupação é com a demora no início dos trabalhos, porque a CPI tem prazo de 60 dias e nós já estamos praticamente em outubro. Gostaria que ela saísse agora, ‘para ontem’, mas infelizmente essa decisão monocrática, essa liminar está impedindo. O juiz que assumiu o processo deu um prazo de mais 15 dias para que a Amazonas Energia pague uma taxa de R$ 100 reais. Isso nada mais é do postergar a decisão”, disse.

Cidade afirmou que, se for preciso, terá que propor a abertura de nova CPI. “Nesse prazo de 15 dias nós podíamos ter outra CPI instalada e trabalhando, mas essa é uma decisão que temos quer tomar junto com todos os demais deputados”, completou.

Reclamações no interior

Cidade ressaltou, ainda, que a principal reclamação dos moradores do interior é a constante falta de energia nos municípios. O deputado lembrou que na última semana esteve em Borba (distante 151 km de Manaus em linha reta), Manicoré (332 km) e Presidente Figueiredo (117 km) e a insatisfação com a Amazonas Energia é geral.

“Estive em Borba, fui a Manicoré e estive no município de Presidente Figueiredo e em todos esses lugares a reclamação com a Amazonas Energia é unânime. Por isso gostaria de pedir, de forma bem respeitosa, que a Justiça tome uma decisão em relação ao andamento da CPI”, afirmou.



