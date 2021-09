"Puxadinho": Câmara cumpre liminar, mas irá recorrer da suspensão

O presidente da Casa, vereador David Reis (Avante) defende as licitações do 'puxadinho' e das 41 picapes | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após a Justiça do Amazonas suspender, através de Medida Liminar, o processo licitatório para construção do prédio anexo na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o presidente da Comissão Permanente de Licitação, Felisberto Batista Nunes, assinou documento oficial que acata a decisão do judiciário, nesta terça-feira (21). Ainda assim, o vereador David Reis (Avante) já afirmou, em nota, que irá recorrer no caso.

" A Câmara Municipal de Manaus não vislumbra o 'fundado receio de dano irreparável', e não há qualquer vertente de receio em cumprimentos legais porque esta é uma Casa Legislativa cujo colegiado tem pautado ações que consolidam a democracia e o respeito tanto às instituições quanto à interdependência assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil " , afirmou o documento.

Nesta quarta-feira (22), veículos de comunicação locais noticiaram que o presidente da Casa Legislativa teria supostamente suspendido a licitação por vontade própria. Entretanto, a assessoria de David Reis confirmou ao EM TEMPO que a Câmara apenas acatou a liminar expedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), tendo em vista que uma multa de R$ 100 mil havia sido estipulada em caso de descumprimento.

Entenda o caso

A polêmica sobre a obra foi judicializada pelos vereadores Amom Mandel (sem partido) e Rodrigo Guedes (PSC), na última semana. A mobilização popular entorno do tema também movimentou as redes sociais e causou indignação na sociedade manauara. Somado a estes fatores, a licitação de 41 picapes para uso dos vereadores também foi temporariamente suspensa, neste caso antes de judicialização.

Acabaram de suspender o processo licitatório dos 41 carros de luxo. Parece que a pressão deu certo. Veremos! pic.twitter.com/Ws1lBWUBKk — Amom Mandel (@eusouamom) September 18, 2021

NOVA VITÓRIA DA POPULAÇÃO!!! 41 PICAPES DE LUXO PARA VEREADORES, NÃO!



Após vereadores Rodrigo Guedes e Amom Mandel anunciarem que entrariam na justiça contra o aluguel de 41 picapes de quase 9 mil por mês, Câmara Municipal de Manaus suspende processo de aluguel! Duas vitórias!!! pic.twitter.com/F7kWVsEmK2 — RodrigoGuedesAm (@RodrigoGuedesam) September 18, 2021

Contando com apoio majoritário da CMM, o presidente da Casa, vereador David Reis (Avante), segue defendendo a obra do prédio anexo e a aquisição de veículos para os parlamentares. Ele argumenta que as solicitações fazem-se necessárias para o pleno exercício do trabalho como vereador.



"Não existe equidade na ocupação dos gabinetes parlamentares. Alguns vereadores ocupam gabinetes com, em média, 30 metros quadrados. Mas existem outros, cujo espaço do local de trabalho é de pouco mais de 25 metros quadrados. A maioria deles precisa manter estruturas externas para abrigar suas equipes e realizar atendimento. Também falta espaço para abrigar as comissões permanentes", disse.

Indignação popular

As discussões sobre a construção de prédio anexo no âmbito da Câmara Municipal de Manaus (CMM) ganham proporções cada vez mais acaloradas. A equipe de reportagem foi às ruas para questionar a população sobre o debate das obras avaliadas em cerca de R$ 32 milhões, que sairiam diretamente dos cofres públicos. A reprovação dos entrevistados em relação ao novo espaço foi unânime.

"Isso é muito dinheiro. Os vereadores deveriam pegar essa verba e fazer uma obra para a população. Eu sou totalmente contra, pois a população está precisando de espaço público. Para gastar dinheiro do povo é muito fácil. Se falta espaço para gabinete, quais os motivos de não repararem isso antes?", disse Ademir Costa, profissional autônomo.

Em seguida, a autônoma Vanda Lopes também criticou a proposta presidente da Câmara do vereador David Reis e apontou setores que merecem mais investimentos por parte do poder público municipal.

"É uma vergonha. A Câmara Municipal tem mais é que incentivar o povo. O trabalho informal aqui no Centro da cidade está largado. Os vereadores deveriam vir para rua, socorrer o comércio, pois nós estamos gritando por ajuda. O valor está altíssimo! Com tantos prédios públicos abandonados, bastava reformar ou fazer uma adaptação", declarou.

