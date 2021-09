Amom: candidatura a deputado pode ocorrer após mandato de vereador

O parlamentar é apontado como segundo mais bem avaliado pela população amazonense no pleito de 2022 para Câmara Federal | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Contando com grande aprovação pela recente atuação na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Amom Mandel (sem partido) confirmou ao EM TEMPO , nesta quarta-feira (22), a possibilidade de candidatura à Câmara Federal após cumprir as promessas que fez para se eleger vereador da capital. Com cerca de 122 mil votos mínimos, de acordo com pesquisas eleitorais amplamente divulgadas, Mandel seria eleito deputado federal pelo Estado do Amazonas, ficando atrás apenas de Zé Ricardo (PT), que busca reeleição para mais um mandato no Congresso.

Na estimativa máxima, os números do vereador de 'primeira viagem' poderiam chegar a impressionantes 210 mil votos. Conforme Mandel, que recentemente desfiliou-se do partido Podemos após ampla debandada na sigla, a possibilidade de candidatura é um tema plausível mediante algumas condições envolvendo seu atual mandato como vereador.

" A única hipótese em que eu vislumbraria uma candidatura seria se já tivesse cumprido todos os compromissos de campanha os quais eu assumi. Estamos trabalhando diariamente, de forma árdua, para conseguir atingir estes feitos um por um, no tempo estipulado do mandato " , afirmou.

Atuação

Eleito vereador mais jovem da capital, Amom teve mais de 7, 5 mil votos nas eleições de 2020. Neto do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Domingos Jorge Chalub, e enteado do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AM), Mario de Mello, o parlamentar afirma que seguirá ao lado de pessoas que estejam "alinhadas" com suas causas para nova filiação e até mesmo declaração de apoio no próximo pleito.

" Lá na frente vou apoiar quem estiver sendo coerente e alinhado com as pautas de transparência, além da modernização dos serviços públicos. Obviamente que pode ser uma pessoa ou grupo que se encaixe nestas condições. Hoje sigo como político independente" " , disse.

Por outro lado, Amom afirmou que segue como "político independente". Ainda assim, recentemente tem construído parceria com Rodrigo Guedes (PSC) em pautas importantes na Câmara Municipal. A dupla judicializou a polêmica envolvendo a solicitação do 'puxadinho' da Casa Legislativa orçado em R$ 32 milhões, que resultou na suspensão do processo licitatório. Além disso, a pressão popular gerada também afastou de maneira temporária o aluguel de 41 picapes para uso do colegiado.

Saída do Podemos

Em julho, os bastidores da política amazonense agitaram-se com declarações públicas de membros do partido Podemos na intenção de saída da legenda. Ao todo, são quatro parlamentares da esfera estadual e municipal participando da "debandada": os deputados Dermilson Chagas e Wilker Barreto - então presidente da sigla no Amazonas -, seguido dos vereadores Amom Mandel e Professora Jacqueline.

Mandel atua sem partido oficial, analisando propostas, mas sem aproximação iminente de nenhum partido para que, segundo ele, não haja precipitação. Em nota enviada pela assessoria, ele declarou que "irá analisar possíveis legendas e ver a que melhor se adequar aos seus propósitos, mas sem pressa. Amom segue atuando como político independente, e sua preocupação é desenvolver um bom mandato".

