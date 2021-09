Projeto de Lei exige contratação de professores via concurso público

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O projeto pretende assegurar a contratação definitiva pelos entes de pelo menos 90% dos professores. De autoria do deputado federal Sidney Leite (PSD), ele defendeu a aprovação do seu Projeto de Lei (PL) 5717/2019 na Comissão de Educação da Câmara, em Brasília, nesta quarta-feira (22).

“Estive, na semana passada, no município de Manicoré, e lá fui abordado por um grupo de alunos finalistas que alegaram estar sem professor. Essa é uma realidade em todo o meu estado. E estão assim não por faltar recurso, e sim porque a legislação é ineficiente. Precisamos sanar essa demanda, e por isso peço que o projeto seja votado o mais rápido possível.

De acordo com as justificativas do PL, a prática de contratar professores temporários para suprir uma necessidade imediata é comum entre os Entes da Federação. Porém, a mesma prática “tem efeitos negativos sobre a qualidade da educação [...], em função da rotatividade de profissionais, do menor treinamento recebido pelos profissionais, e do menor grau de comprometimento desses profissionais vis-à-vis aqueles cuja contratação é definitiva.”

Caso o Projeto seja aprovado, os entes afetados terão até o dia 24 de junho de 2024 para se adequar a nova legislação.

