CMM cancela licitação para aluguel de picapes para vereadores

Manaus (AM) - Após intensas cobranças da população manauara, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) cancelou definitivamente o processo de licitação envolvendo o aluguel de 41 automóveis do modelo pick-up. A decisão foi divulgada no Diário Oficial da CMM na noite dessa quarta-feira (22), e ganhou destaque após pressão feita pelos vereadores Rodrigo Guedes (PSC) e Amom Mandel (sem partido), que ameaçarem ir à justiça contra a proposta.

Conforme afirmou Rodrigo Guedes, a decisão é uma vitória para a população manauara. Ele ressaltou a importância do apoio e pressão popular para que o processo pudesse ser anulado definitivamente.

" Eu e o vereador Amom Mandel estamos satisfeitos e contentes com a decisão. Somados à pressão popular e a nossa parte parlamentar, legislativa, deixando claro que nós derrubaríamos na justiça, porque inclusive o processo estava feito de forma irregular. Conseguimos essa grande vitória para o povo de Manaus. E o povo de Manaus já deixou claro que não aceita mais que o dinheiro público seja utilizado como bem entenderem os gestores públicos, as pessoas públicas " , afirmou.

O vereador já havia enviado um documento à presidência da Casa Legislativa para renunciar o uso do automóvel, assim que o processo de licitação foi divulgado. "O povo quer ética, respeito, moralidade, economicidade, razoabilidade no uso do dinheiro público", disse.

O edital do Pregão Presencial nº 013/2021, previa a locação de 41 veículos do modelo Picape (Pick-UP), movido a combustível renovável ou tecnologia “flex”, com motor de 2.4. A justificativa era de que o carro atenderia a Mesa Diretora e as Comissões da Casa Legislativa. O gasto seria de R$ 99.734,40 por ano para o aluguel dos veículos, referente a um custo de R$ 8.311,20 por mês.

Histórico

Além do aluguel de veículos, outra polêmica envolvendo processos licitatórios foi alvo de críticas de ambos os vereadores: a construção de um anexo no prédio da Casa Legislativa. Defendida fortemente pelo presidente da CMM, David Reis (Avante), a obra estava estimada em R$ 32 milhões. Segundo ele, a proposta seria útil para a devida realização de atividades dos vereadores.

" Não existe equidade na ocupação dos gabinetes parlamentares. Alguns vereadores ocupam gabinetes com, em média, 30 metros quadrados. Mas existem outros, cujo espaço do local de trabalho é de pouco mais de 25 metros quadrados. A maioria deles precisa manter estruturas externas para abrigar suas equipes e realizar atendimento. Também falta espaço para abrigar as comissões permanentes. Atualmente apenas duas possuem espaço para o público, enquanto as demais não possuem sequer espaço para se reunir semanalmente " , explicou Reis.

O processo de licitação, no entanto, foi suspenso pela Justiça do Amazonas após os vereadores Rodrigo Guedes e Amom Mandel protocolarem Ação Popular. Nesta terça-feira (21), o presidente da Comissão Permanente de Licitação, Felisberto Batista Nunes, assinou documento oficial que acatou a decisão do judiciário.



Ainda assim, a assessoria de David Reis confirmou ao EM TEMPO que a Câmara apenas acatou a liminar expedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), tendo em vista que uma multa de R$ 100 mil havia sido estipulada em caso de descumprimento.

*Com informações da assessoria

