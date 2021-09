Marcelo Amil anuncia intenção de candidatura ao Governo

| Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Após anunciar oficialmente filiação ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), nesta quinta-feira (23), Marcelo Amil confirmou o desejo de participar de uma campanha majoritária no ano que vem, em especial à vaga de Governador para 2022.

" A minha disposição é disputar cargo majoritário. Eu nunca escondi de ninguém que eu gostaria de ser candidato a governador do Amazonas. Eu tenho projetos em discussão para apresentar à sociedade. Eu tive um excelente desempenho dentro do PCdoB na eleição de 2020 e eu entendo que como candidato a governador posso contribuir com esse novo momento que vive o Psol. Agora, como eu sempre fiz na minha vida, vai ser uma decisão coletiva. Não é uma decisão que eu tomarei sozinho, nós vamos respeitar a decisão do partido " , afirmou Marcelo Amil, que pretende se colocar à disposição para uma possível pré-candidatura.

Além da declaração, o anúncio oficial de troca de sigla ocorreu na tarde desta quinta-feira (23), às 14h, na sede do Atlético Rio Negro, no Centro de Manaus. O advogado se mantém no campo da esquerda após sair do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), em julho deste ano.

"O Psol se manteve firme sobre tudo que ele acredita e o que ele representa. Eu tenho acompanhado ao longo dos anos e, em 2020, eu cheguei a ter muitas conversas com militantes da sigla, visando me aproximar mais do partido, e agora as coisas convergiram. Conversei com todas as correntes e todos entendemos que havia um perfil comum entre nós. Então, em uma conversa mais recente, entendemos que eu poderia me filiar ao Psol", destacou Amil

Em sua trajetória política, o passou pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN), onde assumiu o cargo de presidente estadual. Ele saiu da sigla no início de 2020, a tempo de participar da disputa eleitoral à Prefeitura de Manaus pelo PCdoB.

Mobilização da esquerda

A coletiva de imprensa para o anúncio do novo filiado contou com a presença do presidente municipal do Psol, Jefferson William, e da ex-candidata a vice-prefeita de Manaus em 2020, Marklize Siqueira, que aproveitou para comentar o novo momento do partido conforme o projeto para a eleição do ano que vem.

"Hoje foi um dia importante para a esquerda amazonense. O Marcelo Amil consolida a sua entrada com a filiação no Psol e isso representa a possibilidade de construirmos um processo em que o partido fortaleça as suas bases, a sua militância e construa um programa que contemple as necessidades da população amazonense. Um programa forte e com capacidade para disputar a eleição em 2022".

*Com informações da assessoria

