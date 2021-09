Beto D'ângelo é investigado por superfaturar kits humanitários

| Foto: Divulgação

MANACAPURU (AM)- Após repercussão da reportagem do EM TEMPO a respeito de um possível superfaturamento de contratos feitos pela Prefeitura de Manacapuru no começo de setembro deste ano, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou, nesta semana, Procedimento Preparatório para investigar irregularidades na aquisição de kits humanitários pela gestão do prefeito Beto D'ângelo.

Destinados à assistência humanitária de 8.178 famílias afetadas pela cheia histórica e pandemia da Covid-19, os "kits" aprovados abrangem gastos acima de R$ 7,2 milhões, conforme publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas no dia 29 de julho.

De acordo com o Pregão Presencial SRP nº 015/2021/CPL/PMM, as empresas deverão fornecer kits de ajuda humanitária contendo cesta básica de alimentos, kit de higiene pessoal, kit dormitório, rede e água, além da locação de embarcação no Município para atender as necessidades do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil. Segundo a Promotora de Justiça Tânia Maria Azevedo Feitosa, titular da 2ª PJ de Manacapuru, o procedimento foi instaurado em razão da suspeita de valor superfaturado.

" Acreditamos que R$ 7 milhões seja um valor muito alto para uma licitação de 12 meses e, se a situação é de urgência e emergência, os kits deveriam ser entregues imediatamente. Por esse motivo, pedimos da Prefeitura os esclarecimentos acerca de qual situação de emergência haverá nos próximos seis meses que exija uma licitação grande como esta " , ressaltou a Promotora de Justiça Tânia Maria Azevedo Feitosa, titular da 2ª PJ de Manacapuru.

A Promotora enviou ofício à Prefeitura com pedido de encaminhamento da documentação completa referente aos contratos, assim como as notas de empenho, ordens bancárias de todos os pagamentos efetuados. A Prefeitura também deve informar quais famílias serão contempladas com os kits e quais os critérios adotados para a escolha delas.

Controvérsias

De acordo com os contratos, a Prefeitura pretende gastar R$ 1.594.628,22 com cestas básicas de alimentos ao preço unitário de R$ 194,99 cada; com higiene, o valor total a ser gasto é R$ 486.182,10, ao preço unitário de R$ 59,45; com kits dormitório, o total de R$ 3.384.874,20, ao custo unitário de R$ 413,00; e R$ 1.377.584,10 na aquisição de redes de dormir, ao preço unitário de R$ 168,45.

Com relação às empresas responsáveis pelo serviço, há dois pontos que geram estranheza. O primeiro é o fato da empresa que realizará a locação de barcos ter como principal atividade o comércio de bebidas. O outro é a Prefeitura de Manacapuru firmar contrato com a empresa J B Comércio e Serviços, alvo de investigação do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) por irregularidades em procedimentos licitatórios com a prefeitura de Beruri (distante 173 quilômetros de Manaus).

Na investigação, o MPC aponta estranhezas até com relação ao local que fica situado o negócio.

"Era de se esperar que, no mínimo, se tratasse de uma empresa de grande porte, com estrutura compatível com o leque gigantesco de atividades desenvolvidas. Porém, ao realizar pesquisa na ferramenta Google Street View, constata-se que o endereço cadastrado corresponde a um pequeno imóvel, aparentemente de uso residencial", diz um trecho do documento.

Ainda, na ação, o Ministério Público indica que “a empresa parece não contar sequer com e-mail e telefone próprios, uma vez que aqueles constantes dos seus cadastros pertencem a um escritório contábil localizado na cidade de Manaus." Mesmo com essa ação em andamento, o prefeito Beto D’Ângelo assinou o contrato entre a prefeitura e a empresa, no documento, entre outras coisas, aponta que o processo atende aos princípios e as normas legais, com propostas satisfatórias ao interesse público.

Valores superfaturados

O EM TEMPO analisou os valores presentes no contrato e, após fazer orçamentos, verificou que os custos estão acima dos praticados pelo mercado. Após verificar os valores aplicados por três comércios de Manaus, a equipe notou que a cesta básica vária entre R$ 100 a R$ 150, abaixo dos R$ 194,99 do contrato.

Com relação à rede de dormir, a equipe de reportagem também verificou que as lojas da capital compram entre R$ 75 a R$ 102 por uma rede nas mesmas proporções da que consta no documento, valor inferior ao R$ 168,45 cobrados à Prefeitura. Além disso, o valor para uma água mineral de 5 litros varia entre R$ 6 a R$ 7, valor menos ao que deve ser desembolsado pela gestão de D’ângelo.

A equipe do EM TEMPO tentou contatar a Prefeitura de Manacapuru, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. O espaço fica aberto.

