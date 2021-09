Vereador de Itacoatiara é cassado por acumular cinco cargos públicos

| Foto: Divulgação

ITACOATIARA (AM) - O vereador Robson Siqueira (PV) teve o mandato cassado na Câmara Municipal de Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus), na última terça-feira (21). Por 12 votos a 4, a maioria dos vereadores tomaram a decisão após alegações de que o político acumulava cinco cargos.

O presidente da Câmara anunciou a decisão pós a votação da casa. "São 17 vereadores, sendo um ausente, doze votos sim pelo relatório (a favor da cassação) e quatro não. Com dois terços dos votos, conforme o regimento, a legislação, o mandato do vereador Doutor Robson de Almeida Siqueira Filho, do Partido Verde, fica prejudicado e cassado por esta Casa"

O vereador possui dois cargos de médico na Prefeitura de Silves, além disso, um cargo de médico em empresa que presta serviços para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itacoatiara e um cargo de sargento na Polícia Militar do Amazonas. Além, é claro, do cargo de parlamentar.

Em uma comissão formada pelos parlamentares, a relatora Francelízia da Silva (PT), o presidente Marcos Rodrigues (Pros), e a secretária Andréia Pessoa (Avante). A relatora inseriu um parecer com a rejeição da denúncia, no entanto, os outros dois derrubaram o documento e o processo continuou.

Em sua defesa, Robson contou a sua história de vida e lembrou que prestou ajuda aos colegas, de quem esperava a gratidão pelos serviços prestados. Ele afirmou que atendeu parentes de vereadores em momentos de folga e não cobrava pelos serviços e ainda facilitou atendimento a parlamentares na UPA de Itacoatiara.

A defesa de Robson recorreu ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para derrubar a cassação, pedindo a suspensão do processo de perda de mandato e anulação da reunião da comissão processante que aprovou parecer pela cassação, alegando supostas ilegalidades no processo.

O juiz platonista José Hamilton Saraiva dos Santos, rejeitou o pedido da defesa, com a justificativa de que a Justiça não pode se intrometer em atos internos do Poder Legislativo, apenas quando há ilegalidade, o que, segundo ele, a defesa de Robson conseguiu provar.

