Novo protesto contra Bolsonaro acontece em Manaus neste sábado (2)

MANAUS (AM)- Movimentos estudantis e da sociedade civil de Manaus e inúmeras outras cidades do Brasil irão se unir para um novo protesto contra o governo federal neste sábado (2).

Em Manaus, o evento ocorre a partir das 15h, com saída da Praça da Saudade, Centro, em direção à Praça do Congresso.

Desta vez, ganham força no protesto nacional os possíveis crimes cometidos pela gestão Bolsonaro durante a pandemia, como tem exposto a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, no Senado Federal.

A maioria envolve superfaturamento na compra de vacinas e o chamado "charlatanismo" ligado à promoção de medicamentos ineficazes para a doença.

Este será o primeiro grande protesto a ocorrer no país após os atos registrados em 7 de setembro, encabeçados pelo presidente da República .

Na manifestação há destaque também para a luta por um Auxílio Emergencial digno, contra a inflação e pela derrubada da Reforma Administrativa, que tramita na Câmara dos Deputados em fase de votação em plenário.

" É importante continuarmos a denunciar publicamente as ações do governo Bolsonaro que jogam o povo brasileiro na fome e no desemprego, retirando da população direitos básicos como saúde, educação e justiça. E uma dessas políticas é a privatização dos serviços públicos, através da Reforma Administrativa. O que eles querem é acabar com o SUS e empurrar o povo para a morte na Prevent Senior " Luiz Cláudio Corrêa,, presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho da 11ª Região e Justiça Federal do Amazonas (SitraAM/RR)

Além da PEC 32, o que também leva os manifestantes para as ruas é o descontentamento com a política do governo federal. Na última pesquisa DataFolha, a desaprovação a Bolsonaro chegou a 53%, o pior nível desde o início do mandato. A crise econômica e possíveis casos de corrupção na compra de vacinas são os principais motivos para esta impopularidade, segundo especialistas.

" O ato segue uma mobilização nacional que já ocorre há meses no Amazonas e pede por #ForaBolsonaro. Esperamos continuar com um número ainda maior de pessoas, em especial por conta do genocídio cada dia mais explícito do governo em relação à população, em especial os povos indígenas, quilombolas e demais grupos minorizados na pandemia e como projeto de governo " Alessandrine Silva, Coletivo Humaniza

Ela destaca as recentes descobertas da CPI da covid-19, que revelou possíveis esquemas de corrupção para tentar lucrar (e desviar dinheiro com superfaturamento) na compra de vacinas, como no caso Davati.

O encerramento do protesto, na Praça do Congresso, será com o Festival Paulo Freire, em homenagem ao centenário do patrono da educação brasileira. Segundo os organizadores, o evento contará com declamações de poesia, bandas e apresentações teatrais diversas.

