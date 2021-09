Aleam foi decisiva para gás do AM seguir para Roraima, diz Adjuto

Adjuto integrou a comitiva do governador Wilson Lima (PSC) ,durante a inauguração em Roraima da usina termoelétrica | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- O deputado Adjuto Afonso (PDT) repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta quinta-feira (30), a inauguração da usina termoelétrica de Jaguatirica 2, localizada em Bom Intento, na zona rural de Boa Vista, Roraima.



Adjuto integrou a comitiva do governador Wilson Lima (PSC) ,durante a inauguração em Roraima, em evento que contou também com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do governador de Roraima, Antônio Denarium, além de ministros e outras autoridades.

O parlamentar destacou a importância da usina, que vai extrair o gás produzido no município de Silves, no Amazonas, especificamente no campo de Azulão. "Um grande dia para os Estados do Amazonas e Roraima. Podemos constatar quantos empregos serão gerados com essa ação, tanto no que diz respeito ao gás que sai daqui quanto em Roraima".

O deputado ressaltou, ainda, uma fala do governador Wilson Lima no evento, se referindo à aprovação da Lei do Gás pela Casa Legislativa, em março deste ano, que quebrou o monopólio da exploração do gás natural no estado. "O governador destacou a participação desta Assembleia com a Lei do Gás, aprovada por nós, nesta Casa, que possibilitou hoje essa exploração do gás, consolidando uma nova matriz econômica na região".

