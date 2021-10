Aleam aprova projeto que altera política energética no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nesta quarta-feira (29), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera a Política Energética do Amazonas. A Proposta visa estabelecer novas orientações para o Estado organizar e fortalecer as questões de desenvolvimento de energia, incluindo sua conversão, distribuição e uso, beneficiando, principalmente, a população amazonense.

De autoria do deputado Sinésio Campos (PT), a PEC 07/2020 pretende incluir direções à Política Energética Estadual, bem como regras estruturantes e procedimentais, como, por exemplo, fiscalizar o setor energético no Estado; criar o Conselho Estadual de Energia; estabelecer um Plano Energético Estadual; organizar um banco de dados do setor energético, além de ter participação e o controle social no segmento.

O deputado estadual Sinésio Campos, durante o seu discurso na tribuna da Aleam, lembrou que de 1989 até hoje, a Política Energética do Amazonas não sofreu alteração em sua redação. Mas a mudança, por meio da PEC, pretende alcançar cada cidadão do Estado.

disse o parlamentar.

*Com informações da Aleam

