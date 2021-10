Fausto Jr. planeja dar título de Cidadão do Amazonas a Luciano Hang

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nas próximas semanas, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) deve votar Projeto de Lei (PL) encabeçado pelo deputado estadual Fausto Jr (MDB) que visa conceder título de cidadão do Amazonas ao empresário Luciano Hang, além do senador Marcos Rogério (DEM-RO) e ao ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner Rosário.

Conforme o autor do PL, a intenção é homenagear nomes que supostamente defenderam o Estado durante a crise em consequência da Covid-19. Caso aprovada pela Aleam, o primeiro homenageado seria o membro do Senado, que faz parte da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pandemia e realiza constante defesas à pessoas ligadas ao Planalto.

" Marcos Rogério é também um defensor da BR-319 e da Zona Franca de Manaus. Diversas vezes o senador votou a favor de projetos que protegem a ZFM, além de defender a recuperação da estrada que liga o Amazonas a Roraima " , destacou Fausto Jr.

Fausto argumenta também que Luciano Hang - investigado pela CPI por promover o uso de remédios ineficazes contra a Covid -, mobilizou verba para ajudar o Estado durante a crise do oxigênio, ocorrida em fevereiro e março deste ano. Segundo o deputado, Luciano Hang comprou 200 cilindros de oxigênio que foram trazidos para o Amazonas em aviões fretados pelo empresário.

“O socorro imediato ajudou a salvar vidas de dezenas de amazonenses num dos momentos mais críticos da história do nosso Estado”, afirmou Fausto.

Leia mais:

CPI aprova requerimentos para investigar Prevent Senior

Justiça do AM suspende pela quarta vez "puxadinho de R$32 mi" na CMM

Aleam aprova projeto que altera política energética no Amazonas