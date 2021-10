Rio Preto: Governo do AM articula ação social alusiva ao Outubro Rosa

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo Amazonas vai participar de uma grande ação de assistência social, cidadania e saúde que a Prefeitura de Rio Preto da Eva vai realizar, durante a programação alusiva ao Outubro Rosa no município. Nesta quinta-feira (30), a parceria foi firmada durante reunião em Manaus, entre a titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Alessandra Campêlo, e a primeira-dama do Rio Preto da Eva, Soraya Almeida, e a secretária executiva municipal de Assistência Social, Neia Souza.

No encontro, a secretária da Seas destacou a contribuição que a gestão do governador Wilson Lima já tem dado ao município na área social, com o cofinanciamento da assistência social, a doação de cestas básicas e os auxílios emergenciais criados em decorrência da pandemia e da cheia histórica.

A secretária Alessandra assegurou que o Governo do Estado, por intermédio da Seas, vai apoiar um mutirão previsto para a segunda quinzena de outubro em Rio Preto da Eva, com a distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, kits para mulheres grávidas ou com filhos recém-nascidos, além de serviços de cidadania e saúde, entre outros.

“Além do cofinanciamento estadual da assistência social e dos auxílios da pandemia, da enchente e o permanente que está prestes a começar, o Governo do Amazonas também vai participar desse grande mutirão que a Prefeitura do Rio Preto da Eva, através do prefeito Anderson e da primeira-dama Soraya, vão realizar no Outubro Rosa. Além de participar, a Seas também vai mobilizar outras secretarias para ofertarmos vários serviços, principalmente atendimentos destinados às mulheres”, disse Alessandra.

Emenda

Como deputada licenciada, Alessandra destinou ao Rio Preto este ano uma emenda impositiva no valor de R$ 100 mil, com objetivo de incrementar as ações do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e fortalecer as atividades junto às famílias do Rio Preto da Eva, acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

*Com informações da Seas

