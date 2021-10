Roberto Cidade assume presidência do Partido Verde no Amazonas

Eleito deputado estadual em 2018 pelo PV com 33.239 votos, dezembro de 2020, Roberto Cidade foi eleito o presidente da Assembleia Legislativa mais novo da história. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade, assumiu oficialmente, na manhã deste sábado (2), a presidência do Partido Verde no Amazonas. O evento de posse foi realizado no auditório Belarmino Lins, na sede do Parlamento Estadual e contou com as presenças de filiados do PV, políticos do interior e da capital e de oito deputados estaduais: Carlinhos Bessa (PV), Serafim Corrêa (PSB), Sinésio Campos (PT), Tony Medeiros (PSD), Therezinha Ruiz (PSDB), Mayara Pinheiro (PP), Angelus Figueira (DC) e Dermilson Chagas (sem partido).



Em seu discurso, Cidade afirmou que o PV será protagonista nas eleições de 2022 e lembrou que, no último pleito, sem coligar com nenhuma outra sigla, o Partido Verde teve mais de 188 mil votos.

“Nós estamos exatamente a um ano das eleições e tenham certeza de que o Partido Verde será protagonista em 2022. O PV tem dois deputados estaduais, vários vereadores no interior e um vereador na Câmara Municipal de Manaus E tem um presidente que quer fazer o partido crescer. Me sinto preparado, equilibrado e sempre busco ajuda de Deus e da minha família para fazer uma política do bem, voltada para o povo do meu estado”, disse.

Roberto Cidade também agradeceu o presidente nacional do PV, José Luiz Penna, pela confiança. “O PV não é um partido que qualquer um vai em Brasília e toma. É um partido que tem responsabilidade com seus presidentes estaduais e que tem olhar atento ao Amazonas. Agradeço ao presidente Penna pela oportunidade e confiança”, destacou.

Agradecimento especial

Durante o evento, Roberto Cidade fez questão de reconhecer o trabalho realizado pela ex-presidente do PV e agora vice-presidente da sigla, Eliane Ferreira da Silva, que comandou a agremiação partidária nos últimos panos. “A Eliane não deixa o PV, muito pelo contrário. Ela continuará fazendo o trabalho dela e me ajudará a fortalecer o partido. Nós estamos unidos nesse propósito”, afirmou.

Aniversário

Com direito a bolo ornamentado de verde com a logo da partido, os participantes do evento cantaram parabéns a Roberto Cidade, que completou 35 anos neste sábado.

Eleito deputado estadual em 2018 pelo PV com 33.239 votos, em dezembro de 2020, Cidade foi eleito o presidente da Assembleia Legislativa mais novo da história e o primeiro a ocupar o cargo no primeiro mandato. Agora assume a presidência do Partido Verde no Estado.