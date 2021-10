Governo do AM cede imóvel para ampliação de creches em Urucará

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima cedeu, nesta segunda-feira (04), um imóvel para a Prefeitura de Urucará ampliar o número de vagas em creches no município (a 261 quilômetros de Manaus). Segundo o prefeito Enrico Falabella, a partir de 2022, o município vai ofertar mais 500 novas vagas na Educação Infantil.

O imóvel está localizado no Centro do município e no local funcionava uma unidade de ensino do Estado. O prédio estava sem uso devido a ampliação de vagas da rede estadual de ensino em Urucará.

" O município tem a necessidade de estrutura física para aumentar a quantidade de vagas para a Educação Infantil, para atender crianças da pré-escola. E nós vamos auxiliar o município ao ceder o prédio onde funcionava a Escola Estadual Ramalho Junior " , disse o governador.

Segundo o prefeito, hoje, no imóvel, já são atendidos alunos do Ensino Fundamental 1 do município, que estudam em escolas que estão em reforma.

“Esse é um apoio muito grande que o Governo do Estado dá à educação de Urucará. A partir do ano que vem, vamos ampliar a oferta de vagas conforme o Plano Nacional de Educação”, disse Falabella.

