Amom anuncia filiação ao União Brasil, fusão de DEM e PSL

Com a união, a nova sigla terá, em um primeiro momento, a maior bancada da Câmara, com 82 deputados, quatro governadores, oito senadores e as maiores fatias dos fundos eleitoral e partidário | Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Após os diretórios nacionais das siglas DEM e PSL sacramentarem fusão criando a União Brasil, nomes que integrarão o partido foram amplamente divulgados em convenção nacional realizada nesta quarta-feira (6), em Brasília. Eleito o vereador mais jovem de Manaus, Amom Mandel, ex-Podemos, foi anunciado na sigla e fará parte da mesma bancada de antigos 'caciques' da política regional e nacional. Amazonino Mendes (pré-candidato ao governo do AM) e Pauderney Avelino também já são integrantes da legenda.

Com a união, a nova sigla terá, em um primeiro momento, a maior bancada da Câmara, com 82 deputados, quatro governadores, oito senadores e as maiores fatias dos fundos eleitoral e partidário. Sem partido desde julho, Amom defende que, mesmo entre antigas figuras da política, trabalhará em prol da "juventude".

" É uma honra ter sido convidado para fortalecer e inspirar jovens do Amazonas a olharem para política de maneira séria. Minha ida ao União Brasil é exclusivamente voltada trabalho com a juventude, como sempre afirmei, pois sei que no nosso estado há milhares de jovens que querem mudar o país pela maneira democrática " , disse.

Fui anunciado como filiado de interesse pelo vice-presidente nacional do União Brasil. Com a perspectiva de desenvolver o projeto de juventude que anunciei desde o início, aceitei e vou me filiar. — Amom Mandel (@eusouamom) October 6, 2021





Velha política

O jovem vereador ganha os holofotes entre os nomes do partido pela força política que ganha em Manaus recentemente. Apesar disso, o currículo de Amom mostra-se ligado a poderes antigos desde o seu 'nascimento' político. Em 2020, durante sua campanha para eleição, o parlamentar acumulou cerca R$ 285,9 mil para o pleito. O valor é superior à receita somada de quatro candidatos a prefeitura no mesmo período: Chico Preto, Gilberto Vasconcelos, Coronel Menezes e Marcelo Amil acumularam R$ 168, 5 mil.

O vice-presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, destacou o parlamentar, que é neto de Domingos Chalub, como novo filiado de interesse. Contando com a presença de toda a direção nacional no evento, o vice-presidente esclareceu que "existe uma sinergia de ideias e de propostas e não vai ser diferente no Amazonas. Traz um grande quadro que é o Amom, jovem vereador, que irá se filiar nos próximos dias".

O União Brasil no Amazonas

Pauderney Avelino, atual secretário de educação de Manaus é cotado para assumir a presidência regional do partido no Amazonas e disputar o pleito para deputado federal. Em conversa com o portal EM TEMPO, o ex-parlamentar afirmou que será candidato em 2022.

Além dele, o deputado federal Delegado Pablo, presidente estadual do PSL, também esteve na convenção, integrará a legenda. Outro nome confirmado é o de Humberto Michiles, ex-deputado federal e ex-secretário de educação cotado como candidato a vice-governador de Amazonino Mendes.

