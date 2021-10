28 de Agosto presta contas de emendas destinadas por Álvaro Campelo

Manaus - A direção do Hospital 28 de Agosto convidou o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), para participar, na tarde desta quarta-feira (06), da prestação de contas de R$ 487.278,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais), oriundos de emendas parlamentar, destinadas ao enfrentamento à covid-19.

A diretora geral do HPS, Júlia Marques, destacou a importância dos recursos no momento mais critico da pandemia e aproveitou para fazer a entrega de uma placa de honra ao mérito ao parlamentar. “Hoje, estamos agradecendo ao deputado Álvaro pela destinação das emendas do ano passado, de mais de quatrocentos e oitenta mil reais para compra de produtos para saúde (PPS) e medicamentos, que foram utilizados do início da pandemia até agora. Também, aproveitamos para realizar a prestação de contas de como os recursos foram empregados”, explicou a diretora.

Na oportunidade, o deputado comprometeu-se em destinar novas emendas para o ano de 2022. “É uma grande alegria estar aqui recebendo essa homenagem pelas emendas parlamentares que eu destinei para o 28 de agosto, no momento mais grave da pandemia. Para 2022, vou destinar mais recursos para esta unidade de saúde, que cuida das pessoas e salva muitas vidas”, garantiu.

Desde o início da pandemia, o deputado Álvaro Campelo já destinou um total de R$ 5.110,072 (cinco milhões, cento e dez mil reais e setenta e dois centavos), em emendas para a área da saúde, que serviram para a compra de cilindros de oxigênio, medicamentos, equipamentos de proteção individual e farmacológicos.

Histórico HPS 28 de agosto

Inaugurado em 1986, o 28 de agosto é referência no atendimento a traumas ortopédicos, urologia de emergência, principalmente para tratamento de cálculo renal e de vítimas de queimaduras. No HPS, funciona o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), que é uma referência na região Norte, neste tipo de atendimento.

Curiosidade: o nome, 28 de agosto, foi escolhido em homenagem à data de anistia de presos políticos brasileiros na época da Ditadura, dentre eles, o ex-governador, Gilberto Mestrinho, falecido em 2009.

*Com informações da assessoria

