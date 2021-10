Xadrez político: pré-candidatos do AM já movem as peças para 2022

Manaus (AM) - O cenário político amazonense, mesmo que a passos cautelosos, caminha para as definições de nomes que aparecerão na tela das urnas no pleito de 2022. Buscando reeleição, migrando entre poderes ou na tentativa de entrada nas Casas parlamentares, os candidatos estaduais movimentam-se no 'xadrez' do jogo público. O portal EM TEMPO traçou um panorama da atual conjuntura às vésperas das eleições.

No âmbito do Senado, o Amazonas elegerá apenas um senador, que pode assumir a vaga de Omar Aziz (PSD) - realizando seu último ano no mandato -, no entanto, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pandemia deve tentar a reeleição. Os nomes que declaram publicamente intenção de disputar o cargo, até o momento, são: Coronel Menezes e Chico Preto.

Ainda em setembro, Coronel Menezes confirmou alguns pontos do seu projeto político juntamente ao governo federal para as eleições de 2022. Segundo ele, o Amazonas necessita de um representante com "conexão ao governo [federal]".

Coronel Menezes cravou sua candidatura como pré-candidato ao Senado | Foto: Divulgação

"No começo deste ano, definimos que eu seria pré-candidato ao senado. Em 2022 também vamos coordenar a campanha do presidente. Além disso, o projeto político do governo federal para eleição no Amazonas é termos um senador e dois deputados federais pelo partido que o presidente filiar-se. Então, pela proximidade que temos levaremos de maneira excelente as demandas do Estado ao governo federal", disse.

Presente na inauguração do conjunto habitacional Cidadão Manauara 2, em agosto, quando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) esteve em Manaus para o evento, o ex-vereador Chico preto declarou que possui pretensão de lançar candidatura ao Senado Federal. No entanto, o político ainda não confirmou seu partido.

"As pessoas me perguntam se entrarei nas disputas em 2022 e respondo: entro. Porque a política segue fazendo sentido na minha cabeça, e não posso me acovardar e não disputar as eleições. Incomoda muito o que assistimos hoje no Senado da República, pois quando olho para a bancada amazonense, eu tenho a convicção de que estamos em maus caminhos. Eu tenho história para representar o Amazonas neste ambiente", afirmou.

Em meio a clima de incertezas, o ex-deputado Luiz Castro (Rede) declarou que pretende estar disputando cargo no pleito, porém não cravou partido, além de viver indecisão entre senado e Câmara Federal. Ainda afiliado à Rede Sustentabilidade, ele demonstra proximidade com a sigla PDT, legenda com o qual mantém conversas avançadas. No último pleito nacional, o político quase conseguiu vaga no Senado, porém ficou em terceiro lugar atrás de Eduardo Braga (MDB), por 0,79% dos votos.

O ex-deputado Luiz Castro ainda decide sobre sua candidatura: os cargos possíveis na Câmara Federal e Senado | Foto: Divulgação

"Irei definir em breve. Existem duas possibilidades: candidatura no PDT para o Senado e em outros partidos, inclusive a própria Rede, para Câmara Federal. Fui convidado para um diálogo com o presidente nacional do PDT por membros do partido ao nível local, com quem mantenho relações amistosas há um bom tempo. Sinto-me honrado, mas também responsabilizado em refletir bastante e buscar a melhor opção", explicou sobre o seu atual momento.

Governo Estadual

No momento, as definições para o cargo de governador repetem as principais opções da eleição de 2018. Wilson Lima (PSC) buscará a reeleição para seu segundo mandato no Amazonas. Outro nome confirmado é o de Amazonino Mendes (União Brasil), que recentemente aderiu ao novo partido com figuras que tentam emplacar 'terceira via' no pleito nacional. Nos bastidores, o senador Eduardo Braga (MDB) também é um dos nomes cotados para disputar a vaga.

O partido Solidariedade também anunciará um candidato para o Governo do Estado em breve. O presidente regional da sigla no Amazonas, deputado Bosco Saraiva, confirmou ao EM TEMPO que ainda neste mês o nome do pré-candidato será divulgado.

"O Solidariedade no Amazonas terá candidato ao governo do estado. As conversas estão bem avançadas com esta pessoa e teremos a possibilidade de realizar a divulgação ainda durante o mês de outubro. Além disso, já existe definição de apoio a reeleição do senador Omar Aziz", declarou.





Câmara Federal

O deputado federal Zé Ricardo, reuniu-se com o ex-presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva e a bancada do Partido dos Trabalhadores em Brasília, no início desta semana para discutir o projeto do partido em 2022. Presente no encontro, o representante amazonense do PT na Câmara confirmou ao EM TEMPO que Lula indica que os parlamentares petistas busquem a reeleição para seus respectivos cargos.

O deputado federal Zé Ricardo (PT) tentará a reeleição a pedido de Lula | Foto: Divulgação

Em agosto, Zé Ricardo chegou a confirmar sua pretensão de disputar cargo ao governo estadual durante entrevista a veículo de imprensa local. No entanto, por pedido do ex-presidente, o parlamentar declara que já trabalha na ideia de mais um mandato na Câmara Federal, alinhando-se aos projetos do partido para o futuro do país.

"Nesse sentido, todos estão sendo convidados a disputar a reeleição. A ideia é que a gente trabalhe a reeleição para deputado federal. O principal tema da reunião com o ex-presidente lula, com a bancada do PT, foi a discussão para as eleições do ano que vem foi abordada dentro da ideia de reconstrução do Brasil e a implementação de políticas sociais", afirmou.

Outro membro da bancada amazonense na Câmara, o deputado federal Sidney Leite (PSD) também pretende apostar em sua reeleição. O ex-prefeito de Maués, que também já ocupou cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) buscará seu segundo mandato à nível federal.

"Tentarei a reeleição. Sou pré-candidato a deputado federal mesmo, não vou disputar qualquer outro cargo que não seja este. Até porque no partido tem candidato a Senado, o Omar. Eu já disputei o cargo de vice-governador e nada deste tipo passa pela minha cabeça novamente", pontuou.

Atualmente na Câmara Federal, Bosco Saraiva (Solidariedade) pretende retornar a Aleam | Foto: Divulgação

Eleito vice-governador em 2017 pelo PSDB, o deputado federal Bosco Saraiva não pretende disputar reeleição na Câmara. Possuindo vasto currículo em cargos públicos no Amazonas, o parlamentar foi vereador de Manaus por três mandatos consecutivos e deputado estadual de 2015 a 2017. Em 2022, ele busca retornar ao posto na Aleam.

"Defini juntamente ao partido que serei candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do nosso estado. Na Câmara será formada uma chapa completa pelo solidariedade então estarei retornando ao meu cargo anterior no Amazonas", explicou.





Assembleia Estadual

No âmbito da Aleam, além da possível adição de Bosco Saraiva, dois candidatos manifestaram-se sobre reeleição para o cargo de deputado estadual. Sinésio Campos (PT), eleito pela primeira vez ao posto na Casa Legislativa em 1998, tentará emplacar mais um mandato, seguindo as orientações nacionais do partido.

"Sou candidato a reeleição para deputado estadual e o PT busca um palanque para ter candidatura tanto para Governo quanto ao Senado. Assim a gente vai poder defender as bandeiras que nós sempre defendemos: a questão das lutas sociais, na geração de emprego e renda, além da manutenção da Zona Franca de Manaus. Vamos em busca de ampliar as bancadas no Estado e Federação, sempre pensando no objetivo maior que é eleger o presidente Lula", disse.

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) também afirmou que, por enquanto, caso não haja mudanças bruscas de direção no partido, será candidato a reeleição na Aleam.

"Em princípio sou candidato a reeleição, no entanto, ainda temos um período antes do pleito e tudo só se resolve no ano que vem. Pelo que tudo indica venho para disputar mais um mandato na Casa".





Câmara Municipal

Os dois vereadores que têm ganhado destaque na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Rodrigo Guedes (PSC) e Amom Mandel (União Brasil), ainda se posicionam de forma indecisa em relação ao pleito de 2022. Com forte apoio nas redes sociais, principalmente pela luta judicial dos parlamentares contra a obra milionária do 'puxadinho' na CMM, os parlamentares não confirmam suas ambições, porém indicam que estão atentos a oportunidade.

"Não descarto participar, mas ainda não está definido! Depende de uma conjuntura que envolve o partido. Mas existe a possibilidade. Descartado, por enquanto, apenas governador e, óbvio, presidente (risos)", ressaltou Rodrigo Guedes.

Já Amom Mandel possui uma situação mais complicada em mãos. Recentemente filiado ao partido União Brasil - fusão do DEM com PSL -, o vereador tem recebido diversas críticas nas redes sociais. Eleito o vereador mais jovem de Manaus, ele fará parte da mesma bancada de antigos 'caciques' da política regional e nacional. Amazonino Mendes (pré-candidato ao governo do AM) e Pauderney Avelino também já são integrantes da legenda.

O vereador Amom Mandel (União Brasil) segue indeciso sobre seu futuro na eleição de 2022 | Foto: Divulgação

Caso pretenda apostar em candidatura nas eleições de 2022, o jovem terá de disputar internamente com nomes experientes na política. Ainda em setembro, Amom declarou que "vislumbraria" vaga na Câmara Federal, após o mandato como vereador.

"A única hipótese em que eu vislumbraria uma candidatura seria se já tivesse cumprido todos os compromissos de campanha os quais eu assumi. Estamos trabalhando diariamente, de forma árdua, para conseguir atingir estes feitos um por um, no tempo estipulado do mandato", declarou.

Leia mais:

Amom anuncia filiação ao União Brasil, fusão de DEM e PSL

"Tenho apoio de Bolsonaro", diz Menezes sobre candidatura ao Senado