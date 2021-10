Aleam realizará Sessão em homenagem a mulheres mastectomizadas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) vai realizar nesta sexta-feira (15), uma Sessão Especial em homenagem aos 12 anos do Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma). O evento acontecerá no plenário Ruy Araújo do Poder Legislativo do Estado.

A propositura da homenagem é de autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos). De acordo com o parlamentar, o grupo Gamma foi fundado em 2009, e nasceu da necessidade de amparar mulheres em tratamento contra o câncer de mama, além de conscientizar outras mulheres sobre a prevenção da doença.

Até o ano passado, o grupo Gamma estava atendendo uma média de 170 mulheres, incluindo visitas a hospitais para doação de lenços e cosméticos. O grupo também realiza atividades artesanais, confecção de perucas e do protetor de braço, além de acolhimento humanizado.

