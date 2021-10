"Inicialmente vou para reeleição", diz Deputado Delegado Péricles

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O secretário-geral da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Delegado Péricles, que agora integra automaticamente o União Brasil - fusão entre DEM e PSL -, segue com futuro incerto para as eleições de 2022. Apesar de confirmar que o cenário, no momento, configura-se para disputa de reeleição, após a junção das duas siglas, o parlamentar deve seguir sua trajetória política em outro partido.

"Ainda acho cedo para falar sobre eleições, mas a reeleição é, sim, possibilidade real para mim. Inicialmente, minha posição é de reeleição ao cargo que ocupo atualmente. No entanto, é cedo para afirmar isso e muitos cenários podem mudar nesse um ano que falta", disse.

As fortes raízes bolsonaristas de Delegado Péricles podem ser um entrave no relacionamento com o novo partido, que busca lançar candidato próprio à presidência e contará com figuras de oposição ao governo, como o ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta. O apresentador José Luiz Datena, também integra o partido. O deputado explica que as mudanças ainda são estudadas.

"Não tomei decisão sobre partido ainda. Porém, no momento oportuno, me pronunciarei sobre este assunto", afirmou.

O União Brasil no Amazonas

Pauderney Avelino, atual secretário de educação de Manaus é cotado para assumir a presidência regional do partido no Amazonas. Em conversa com a reportagem do portal EM TEMPO , o ex-parlamentar afirmou que pretende ser candidato a deputado federal em 2022.

"É motivo de honra exercer o cargo de deputado federal, como já exerci anteriormente em minha história. Me sinto preparado para continuar defendendo o Estado do Amazonas. Conheço como poucos os caminhos do Congresso, de Brasília e do poder numa forma em que poderemos contribuir da melhor maneira possível com a população amazonense", disse.



Além dele, o deputado federal Delegado Pablo, presidente estadual do ex-PSL, que também esteve na convenção, integrará a legenda. Outro nome confirmado é o de Humberto Michiles, ex-deputado federal e ex-secretário de educação cotado como candidato a vice-governador de Amazonino Mendes. O jovem vereador Amom Mandel também é reforço garantido no 'recém-nascido' União Brasil.



"É uma honra ter sido convidado para fortalecer e inspirar jovens do Amazonas a olharem para política de maneira séria. Minha ida ao União Brasil é exclusivamente voltada trabalho com a juventude, como sempre afirmei, pois, sei que no nosso estado há milhares de jovens que querem mudar o país pela maneira democrática", disse o parlamentar que tem ganhado holofotes na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Leia mais:

Aleam realizará Sessão em homenagem a mulheres mastectomizadas

Vice-prefeito Marcos Rotta sai do DEM após partido virar União Brasil