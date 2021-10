Mirando a presidência em 2022, Arthur Neto é sabatinado no PSDB

O candidato às prévias do PSDB, Arthur Virgílio Neto, teve um encontro na noite de sexta-feira (15) com empresários da Esfera Brasil, a convite do seu presidente, João Camargo, para apresentar suas perspectivas para 2022, tendo em vista a política, a economia e os principais desafios que o país enfrenta, hoje, para se transformar em uma grande potência global. Durante o encontro, Arthur Virgílio foi sabatinado pelos executivos.

“O Brasil, neste momento, está muito longe da perspectiva de se tornar uma potência global. Temos saída para a crise que é o tripé macroeconômico utilizado durante a implantação do Plano Real: câmbio flutuante, responsabilidade fiscal e inflação controlada”, afirmou Virgílio.

Arthur vê com muita preocupação o aumento do quadro de fome no Brasil que - segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) - já atingiu 19 milhões de pessoas e outras 116,8 milhões (52,2% da população) convivem com algum grau de insegurança alimentar. “Temos que trabalhar muito essa questão da fome e do desemprego”, destacou.



Outro ponto destacado por Arthur Virgílio é a necessidade de soerguer a diplomacia brasileira, que na sua avaliação, está hoje em um patamar muito baixo. “O diplomata deve ser um bom vendedor dos produtos e serviços brasileiros, um bom vendedor das oportunidades de investimentos para gerar emprego no Brasil”, apontou.



Sobre o encontro, Arthur Virgílio teceu elogios a Esfera Brasil e disse que é uma iniciativa fantástica, de juntar o pensamento do setor público com o setor privado. "Com essa preocupação muito expressiva e elogiável de pensar um Brasil que cresça e evolua e chegue ao seu destino de potência global. Nós vamos chegar lá”, afiançou.





Esfera Brasil



A Esfera Brasil é uma entidade apartidária, que tem como missão promover o debate entre as esferas pública e privada em busca de soluções para o Brasil e agrega representantes do setor empresarial em seus diversos segmentos. O encontro foi realizado na Varanda dos Jardins, em São Paulo, e faz parte da agenda do candidato rumo às prévias.



“Nós estamos aqui construindo um diálogo com o Arthur Virgílio, grande senador da República, um homem de palavra. E nós o convidamos porque queremos saber como ele pensa o Brasil. É uma honra ,para nós, recebe-lo”, destacou o presidente da Esfera Brasil, João Camargo.

Leia mais:

Subsídio para gás de cozinha será votado pelo Senado

CPI: Relatório paralelo pede indiciamento de general Braga Netto