Sassá da Construção é aposta do PT para deputado federal

Manaus (AM) - Nas últimas semanas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem realizado reuniões com membros do Partido dos Trabalhadores (PT) ao redor do país para discutir estratégias em relação ao pleito de 2022. E no Amazonas, a realidade não foi diferente. Representante da sigla na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Sassá da Construção Civil (PT) confirmou ao EM TEMPO que o partido pretende lançá-lo como deputado federal.

Com 53 deputados federais, o PT possuía a maior bancada da Câmara. No entanto, a fusão entre DEM e PSL, que resultou na União Brasil, ultrapassou este número, chegando a 82 deputados na Casa Legislativa. Com isso, a expectativa petista é eleger de 80 a 100 parlamentares neste âmbito. Conforme explica Sassá, a diretora nacional do partido, Gleisi Hoffman, escolheu o parlamentar a dedo para disputar vaga no Congresso.

" A nacional, com indicação da Gleisi, tem interesse que eu venha para deputado federal, pois fui o segundo mais bem votado das últimas eleições para vereador em Manaus. Hoje, como eu defendo a classe trabalhadora em geral, o partido me vê com bons olhos para disputar a vaga em 2022, apresentando uma candidatura forte " , , disse.

No entanto, a oficialização ainda deve acontecer nas próximas semanas, após reunião entre o vereador e o diretório nacional do PT. Sassá foi eleito com 3.518 votos e foi o único candidato da legenda que conseguiu emplacar candidatura na capital amazonense.

"Pela executiva nacional, meu nome é certo. Por eles, já sou pré-candidato. O partido quer lançar uma chapa 'puro-sangue' aqui no Amazonas, com Zé Ricardo e nomes que representem as mulheres também. Ainda vamos nos reunir para realizar estas definições", afirmou.

Questionado sobre o que poderia agregar ao Amazonas em possível eleição para o cargo, a assessoria do deputado comentou que as pautas do parlamentar não mudariam. Ou seja, seu foco principal seria a defesa dos trabalhadores.

"A defesa dele na bancada federal seria a mesma que ele tem na Câmara: geração de empregos e defesa dos direitos trabalhistas. O vereador sempre se posicionou a respeito de demandas nacionais, como a reforma trabalhista e da previdência, e ele sempre foi contra essas mudanças que prejudicaram ainda mais o trabalhador. Como deputado federal, ele poderia impactar mais na vida dos trabalhadores. Ele também defende moradia própria, inclusive no interior, pois isso geraria também emprego e renda" explicou.

Assembleia do Amazonas

No momento, o único representante do PT na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) é o deputado Sinésio Campos, que também confirma sua reeleição para o cargo, pensando na fortificação do partido no cenário nacional e regional.

" Sou candidato à reeleição para deputado estadual em 2022. O PT está buscando alianças para estar presente em todos os cargos disponíveis neste pleito, obviamente, com candidatos que concordem com as articulações sociais do nosso partido. Assim a gente vai poder defender as bandeiras que nós sempre defendemos: a questão das lutas sociais, geração de emprego e renda, além da manutenção da Zona Franca de Manaus. Vamos em busca de ampliar as bancadas no Estado e Federação, sempre pensando no objetivo maior que é eleger o presidente Lula " , , declarou.

