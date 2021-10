Menezes vai a Brasília discutir vinda de Bolsonaro a Manaus

| Foto: Reprodução





Brasília - Amplo apoiador do governo federal, o militar da reserva do Exército Brasileiro, coronel Alfredo Menezes (Patriota) viaja, nesta segunda-feira 18), a Brasília para tratar dos detalhes da agenda de programação sobre a vinda do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a Manaus, previsto para ocorrer nos dias 27 e 28 deste mês.

Segundo Menezes, a ocasião envolverá encontros políticos para conversar sobre o cenário das eleições de 2022.

" Toda saída do presidente de Brasília requer planejamento e preparação, principalmente para garantir sua segurança onde quer que ele vá. Estarei contribuindo mais uma vez com seu staff e também propondo alguns encontros com seus apoiadores do Estado " , , adiantou o coronel.

A visita do presidente à capital já havia sido anunciada em setembro deputado federal Silas Câmara (Republicanos). Por meio das redes sociais, o parlamentar afirmou que a vinda do chefe do Executivo envolveria a participação na Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas (Cadb) e da Assembleia Convencional da Cadb.

Manaus

Esta será a quarta visita do presidente ao Amazonas. Ainda em agosto, Bolsonaro veio até Manaus para participar de inauguração da etapa B do residencial Cidadão Manauara 2, que conta com cerca de 500 apartamentos de interesse social na Zona Norte da capital. As moradias fazem parte do programa habitacional da Prefeitura de Manaus e também integram o programa federal “Casa Verde e Amarela”, que substitui o antigo "Minha Casa, Minha Vida". À época, David Almeida (Avante) enfatizou que a obra trará dignidade às pessoas.

Na ocasião, Bolsonaro esteve acompanhado de figuras emblemáticas ligadas ao movimento conservador. Entre eles, os deputados federais Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM), Marco Feliciano (PL-SP) e o próprio Silas Câmara.

