STF prorroga inquérito contra Bolsonaro por 60 dias

Brasília - O pedido da Polícia Federal (PF) para que o Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogasse inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes. A principal suspeita é de que o chefe do Executivo tenha vazado documentos sigilosos em suas redes sociais.

No pedido de prorrogação, a Polícia Federal afirmou que a extensão do prazo é necessária “considerando a expiração do prazo de permanência do presente inquérito em sede policial e havendo necessidade de prosseguimento da apuração”.

Em 4 de agosto, o mandatário publicou, na íntegra, um inquérito em andamento na PF sobre suposta invasão ao sistema eleitoral brasileiro em 2018.

A pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação sobre o vazamento do documento. Moraes também ordenou a remoção das postagens e o afastamento do delegado da PF responsável pelo caso.

*Com informações da assessoria

