David Almeida ressalta qualificação pública em fórum na Aleam

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A primeira edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), realizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nesta quinta-feira (21), contou com a presença do prefeito David Almeida (Avante). Durante abertura da programação, o gestor salientou a importância do evento para a qualificação do Legislativo amazonense.

" Todos os presentes nesse fórum estão de parabéns, pois estão buscando, cada vez mais, o aperfeiçoamento. Há que se destacar o empenho da presidência desta casa em proporcionar a todos a oportunidade de uma qualificação, de se buscar o conhecimento e de saber como proceder, para que o mandato legislativo seja mais participativo e eficiente, em benefício da população " , enfatizou Almeida.

Com mais de 600 inscrições, entre prefeitos, deputados, vereadores e assessores do interior do Amazonas, o evento tem foco principal aprimorar a atuação dos vereadores dos municípios do interior e auxiliar os parlamentares municipais na orientação para a atualização de leis, como Lei Orgânica, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Regimento Interno das Câmaras Municipais, além de fornecer cursos de produção legislativa.

A palestra de abertura, que teve como tema “As reformas política e eleitoral”, foi realizada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Lima Choy. “Muitas mudanças, como a fidelidade partidária e o cálculo das sobras partidárias valerão em 2022. Por isso, é necessário que todos saibam como o que foi modificado na lei”, explicou.

Repercussão

Os deputados Sinésio Campos (PT), Delegado Péricles (PSL) e o presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade (PV), também discursaram sobre a ousadia do evento em abraçar todos os municípios e capacitar os legisladores municipais, muitas vezes carentes do conhecimento técnico imprescindível para um bom mandato e gestão de cidades.

Sinésio Campos parabenizou a presidência pela realização do 1º Feclam. “Quero aproveitar para parabenizar o presidente pelo esforço em proporcionar esta interação com vereadores e prefeitos do Amazonas. É um megaevento que possibilitará intensa troca de experiências que contribuirá com a formação do Poder Legislativo e, consequentemente, do Executivo, baseado no novo modelo do legislar e fiscalizar, sobretudo com relação às novas regras eleitorais, que estão em voga”, afirmou.

O deputado Delegado Péricles comentou sobre a expectativa do Fórum. “A Assembleia, em nome do nosso presidente, está de parabéns pela realização do Fórum das Casas Legislativas, que é uma forma de dar um suporte histórico aos nossos parlamentares dos municípios”, afirmou.

Comentando os discursos dos colegas, o presidente Roberto Cidade ressaltou o fortalecimento dos laços com o interior como um dos motivos para a realização do Fórum.

" Hoje é um dia muito especial para esta Casa, quando completo oito meses à frente da Assembleia e estamos iniciando o primeiro fórum, voltado para fortalecer o Poder Legislativo do Amazonas, junto com os municípios mais longínquos que muitas vezes não têm nenhum assessor com conhecimento técnico " , explicou Cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Álvaro Campelo cobra investigação contra postos de combustíveis

Projeto confere prioridade no Sine para vítimas de violência doméstica

Alexandre de Moraes determina prisão e extradição de Allan Santos