Marcelo Ramos é eleito o melhor deputado federal de 2021

Manaus (AM) - O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM) foi eleito, nesta noite (21) o melhor deputado federal do ano em 2021. Único amazonense entre ganhadores do Prêmio Congresso em Foco, Ramos ofereceu a honraria ao povo do Amazonas.

“Sou muito grato a Deus e ao povo do Amazonas, que me deu a oportunidade de exercer esse mandato em seu nome. Mas, o mais importante é usar esse reconhecimento para seguir na defende dos interesses dos amazonenses e dos brasileiros”, salientou Ramos.

De acordo com o parlamentar, esta indicação é resultado de sua dedicação ao exercício do mandato. “Dedico-me integralmente ao exercício do mandato. Com essa honraria, aumenta ainda mais a minha responsabilidade com as causas que realmente mudam a vida das pessoas: a geração de empregos, a saúde e o meio ambiente, sem os quais não há presente nem futuro dignos”.

Neste ano, além das categorias gerais de “Melhores na Câmara” e “Melhores no Senado”, a disputa se deu em três categorias especiais: “Defesa da Educação” e “Clima e Sustentabilidade”, já consagradas em outras edições, e “Mulheres na Política”, uma das novidades do regulamento deste ano.

O prêmio é uma homenagem aos parlamentares apontados pelo público, por um júri e pelos jornalistas como os melhores do ano, excluindo da disputa quem responde a acusações criminais.

