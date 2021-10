Zé Ricardo é escolhido melhor deputado federal do Amazonas

| Foto: Divulgação





Brasília - Homenageando os parlamentares mais bem avaliados por voto popular e técnico, o Prêmio Congresso tem sido um dos mais disputados da política brasileira na atualidade. E com o Amazonas não foi diferente. Nesta quinta-feira (21), pelo segundo ano seguido, o deputado federal Zé Ricardo (PT-AM) foi o mais votado pelo júri popular, entre os parlamentares amazonenses, ocupando a 80° posição no ranking nacional.

Das três categorias, ele foi indicado em todas. Concorrendo na categoria “Clima e Sustentabilidade”, sendo o único do Amazonas. Já na categoria “Educação”, foi o segundo mais votado entre os congressistas do Estado; e o que recebeu mais votos do júri popular.

Concorrem a esse prêmio nacional deputados e senadores que não respondem a investigação ou processo por improbidade administrativa e que exercem mandato por ao menos 60 dias neste ano. Os quase 2 milhões de votos computados na premiação deste ano, de acordo com os organizadores, foram auditados pela Associação Nacional dos Peritos Federais Criminais (APCF).

Amazonas

E entre os parlamentares do estado, outra figura de destaque foi o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM). Eleito o melhor deputado federal do ano em 2021, Ramos é o único amazonense entre ganhadores do Prêmio Congresso em Foco.

" Sou muito grato a Deus e ao povo do Amazonas, que me deu a oportunidade de exercer esse mandato em seu nome. Mas, o mais importante é usar esse reconhecimento para seguir na defende dos interesses dos amazonenses e dos brasileiros " , salientou Ramos.

De acordo com o parlamentar, esta indicação é resultado de sua dedicação ao exercício do mandato. “Dedico-me integralmente ao exercício do mandato. Com essa honraria, aumenta ainda mais a minha responsabilidade com as causas que realmente mudam a vida das pessoas: a geração de empregos, a saúde e o meio ambiente, sem os quais não há presente nem futuro dignos”.

*Com informações da assessoria

