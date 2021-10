Rodrigo Guedes pede prorrogação do Auxílio Manauara para 2022

| Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Por meio de uma indicação legislativa à Prefeitura de Manaus, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) propôs, nesta segunda-feira (25), que o Auxílio Manauara seja pago até dezembro de 2022 às famílias beneficiadas. Na última semana, foi anunciado pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), a prorrogação do Auxílio até janeiro de 2022.

No entanto, de acordo com Guedes, mesmo com sinais de retorno das atividades sociais, não se pode ignorar a extensão dos impactos sócio-econômicos das famílias de baixa renda da capital amazonense.

" Mesmo que o avanço da vacinação contra a Covid-19 tenha servido para acelerar a recuperação econômica, ainda não temos como prever uma data provável para o término da pandemia. Vou além: as pessoas beneficiadas por esse programa assistencial ainda sofrerão essas consequências por bastante tempo, motivo pelo qual propus essa indicação " , , disse o vereador.

Atualmente, o benefício de R$ 200 é pago a mais de 40 mil famílias de Manaus em situação de vulnerabilidade social, como tentativa de minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19. Para Rodrigo Guedes, é necessário manter o benefício para que as famílias tenham recursos, mesmo que mínimos, frente aos prejuízos causados pela pandemia.



