Marcelo Ramos nega apoio a Bolsonaro após convite de filiação do PL

Brasília - As recentes sinalizações de proximidade entre o Partido Liberal (PL) e o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) vêm gerando divergências entre membros da sigla. Foi o caso, por exemplo, do deputado federal e vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. Oposição ferrenha de Bolsonaro, o parlamentar não mediu esforços ao afirmar ser contrário à aliança do PL com o chefe de Estado.

" Não tomo decisões por possibilidades. Em menos de dois anos o presidente Bolsonaro já foi do PSL, ensaiou criar o aliança Brasil, filiar no PSL de novo, no Patriota, no PP e o PL é a especulação da vez. Vamos aguardar o que vai acontecer " , alfinetou o deputado.

Questionado sobre um cenário de real filiação ao partido pelo presidente, Ramos, ainda assim, declarou não fazer coro à decisão do PL.

"Já tive uma conversa sobre isso com o presidente nacional do partido. Não há nenhuma possibilidade de eu apoiar a reeleição de Bolsonaro. Respeito quem pensa diferente, mas penso que ele possa até ser bom pro projeto eleitoral do PL, mas é ruim para o projeto de Brasil", afirmou Ramos.



O clima de tensão ocorre desde a última segunda-feira (25), quando o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, publicou um vídeo nas redes sociais, onde reiterou o convite de filiação do presidente Jair Bolsonaro.

" É chegada a hora em que nosso partido desempenhará um papel de maior protagonismo no contexto da política nacional. (...) No curso destes 36 anos de jornada, nos preparamos para um projeto partidário arrojado voltado para as eleições de 2022. Por essa razão, estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança. Seguiremos orientados pela fé no futuro do Brasil, certos de nossas convicções na batalha de reeleição do presidente Bolsonaro pelo Partido Liberal " , afirmou o líder da sigla.

Em busca de alianças

Sem partido há quase dois anos, quando deixou o PSL, Bolsonaro vem buscando possibilidades e negociando com diversas siglas do espectro da direita nos últimos meses. Importante lembrar que, até recentemente, o PP já contava com a certeza da filiação do presidente. No, entanto, apesar dos esforços de Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil e presidente do PP, houve resistência por grande parte dos parlamentares.

Já de olho nas eleições de 2022, a campanha política de Bolsonaro também envolve alianças com figuras emblemáticas da direita pelo país. E no Amazonas, a situação não é diferente. Acompanhado do deputado federal Silas Câmara (Republicanos), o presidente chegou em Manaus nesta terça-feira (26), onde participará da Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas, no Complexo Canaã, local em que Silas é pastor.

Esta será a quarta visita do presidente ao Amazonas. Ainda em agosto, Bolsonaro veio até Manaus para participar de inauguração da etapa B do residencial Cidadão Manauara 2, que conta com cerca de 500 apartamentos de interesse social na Zona Norte da capital. As moradias fazem parte do programa habitacional da Prefeitura de Manaus e também integram o programa federal “Casa Verde e Amarela”, que substitui o antigo "Minha Casa, Minha Vida".

