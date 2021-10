Deputado Ricardo Nicolau declara filiação ao Solidariedade

| Foto: Reprodução





Amazonas - O deputado estadual Ricardo Nicolau e o seu irmão, ex-vereador Hiram Nicolau, se filiaram ao partido Solidariedade nesta terça-feira (26). Durante o ato de filiação, realizado em Brasília (DF), o parlamentar teve seu nome confirmado como pré-candidato a governador do Amazonas para as eleições de 2022 pela cúpula do Diretório Nacional da legenda.

A assinatura das fichas de filiação partidária ocorreu na sala da Liderança do Solidariedade na Câmara dos Deputados, com a presença do presidente nacional do partido, deputado federal Paulinho da Força, do vice-presidente nacional, Jefferson Coriteac, e do presidente do Diretório Estadual do Amazonas, deputado federal Bosco Saraiva.

" Agradeço muito pela confiança que o Solidariedade está depositando em nossa candidatura ao governo do Estado. Nós iremos honrar isso com muito trabalho, com um grande projeto de mudança para tornar o Amazonas muito melhor para se viver. Essa confiança nos traz a energia necessária para percorrer todos os municípios do Amazonas e fazer o nosso partido mais forte em Manaus e no interior " , declarou Ricardo Nicolau.

O presidente nacional do Solidariedade assegurou tratamento prioritário à candidatura em 2022. “O Solidariedade agora tem candidato ao governo do Amazonas. O Ricardo tem um grande trabalho, uma experiência muito grande e tenho certeza de que será o próximo governador. Vamos fazer o esforço máximo para você assumir o Amazonas e fazer o governo que interessa à população daquele estado, que precisa do seu trabalho”, afirmou Paulinho.

Para Bosco Saraiva, os novos correligionários chegam para reforçar as bandeiras de luta do partido. “Boas-vindas aos nossos queridos Ricardo e Hiram. O Solidariedade apoia a Zona Franca de forma firme, sempre está ao lado dela. Nós sabemos aquilo que acontece no Amazonas, sabemos quem são as novas lideranças e onde reside a esperança do povo amazonense. Portanto, com o Solidariedade nós vamos mudar o Amazonas”, disse.

“Nós nos identificamos com as pautas do Solidariedade, principalmente quando se fala de Zona Franca de Manaus. Faremos o que for possível para que o nosso partido seja protagonista nas eleições do ano que vem, como merece. O Solidariedade, ano que vem, terá chapa para representar o Amazonas tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal e, a partir de hoje, nós começamos esse trabalho”, garantiu Hiram Nicolau.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Menezes vai a Brasília discutir vinda de Bolsonaro a Manaus

"Sou o único apoiado por Bolsonaro", diz Menezes após racha na direita