Projeto qualifica 80 alunos em Manacapuru para o mercado de trabalho

| Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Mais uma formatura do Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger), foi realizada neste domingo (24), em Manacapuru, com a certificação de mais de 80 alunos nos cursos de Operador de Caixa e Almoxarifado. A iniciativa está levando cursos técnicos, de forma gratuita, para jovens de baixa renda no município.

O Projeto é executado pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), em parceria com o Instituto Rio Negro, através de emenda parlamentar do deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), no valor de R$ 506.828,00 (quinhentos e seis mil, oitocentos e vinte oito reais).

Com a formatura ocorrida neste domingo, o Proger já alcançou mais de 400 jovens, desde seu lançamento em julho de 2021. Entre os cursos técnicos oferecidos estão: Operador de Caixa, Almoxarifado, Indústria Básica, Recepcionista, Auxiliar Administrativo, Agente de Portaria, além de qualificações na área de vendas.

Mais qualificação para jovens

Além do Proger, outro projeto apoiado por Álvaro Campelo está alcançando jovens com cursos gratuitos de qualificação em Manaus.

Em parceria com a Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (APPBMAM), Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Aleam e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM), o projeto “Praças do Futuro”, tem proporcionado a formação de jovens de famílias de militares, vítimas da Covid-19, e a sociedade em geral.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Menezes vai a Brasília discutir vinda de Bolsonaro a Manaus

"Sou o único apoiado por Bolsonaro", diz Menezes após racha na direita