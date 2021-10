Serafim propõe que energia solar seja implantada na Aleam

| Foto: Divulgação





Amazonas - O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) propôs à presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (26), um estudo de impacto para implantação da energia solar nos prédios que integram a estrutura da Casa. A sugestão veio após visita do parlamentar ao campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), instituição pública pioneira na aquisição do serviço.

" A ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) apresentou uma emenda em favor da Ufam para implantar a energia solar no campus universitário de Manaus e em outros campos do interior para dar uma economia de R$ 1,5 milhão por ano. A sugestão que fiz ao presidente é que haja um diálogo da Assembleia com a Ufam para que também a Assembleia saia nessa direção, porque o futuro é a energia solar. Energia termelétrica é cara. Estamos em crise na energia hídrica e temos a energia solar na Amazônia " , disse o parlamentar.

Para o líder do PSB na Assembleia Legislativa, a energia solar traria economia significativa de gastos no serviço público, além de conter impactos ambientais.

“Se na Ufam a economia é de R$ 1,5 milhão por ano, quer dizer, isso é uma baixa de um valor muito significativo. O que se espera é que a Assembleia também faça o mesmo. Não sei dizer qual a conta de energia da Assembleia, mas creio que esse é um assunto que será levantado a partir de hoje para fazer as contas e avançar nessa iniciativa, que considero da maior relevância tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista ambiental”, disse.

O parlamentar também sugeriu à Mesa Diretora que uma visita à Universidade Federal seja realizada para aprimoramento do projeto de implantação na Casa Legislativa.

“Sugiro que o presidente da Casa faça uma visita à Ufam e com os envolvidos no projeto, porque lá eles já sabem o caminho das pedras. Temos muitos telhados e muito espaço para implantar a energia solar e espero que a energia solar da Assembleia seja paga com a própria energia gerada por nós”, sugeriu.

Taxação

Apesar dos benefícios oferecidos pela energia solar, o deputado deixou claro ser contra a taxação do serviço.

“Sou contra qualquer taxação da energia solar. A energia solar traria economia para todos, para os pequenos consumidores e essa é uma ideia que deve ser combatida. Nada de tributar energia solar, ao contrário, deve ser até subsidiada”, concluiu.

*Com informações da assessoria

