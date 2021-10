Confira a agenda do presidente Bolsonaro em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desembarcou em Manaus na noite de terça-feira (26), para cumprir agenda na capital amazonense. Na chegada, ele foi recebido pelo governador do Amazonas, Wilson Lima.

Cumprindo agenda oficial, a vinda de Bolsonaro até Manaus é devido a participação do presidente na Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas, no Complexo Canaã, no qual foi convidado pelos pastores Samuel, Jonatas e Silas Câmara.

Logo que chegou em Manaus, seguiu para participar da formatura de 404 novos policiais militares, que foram aprovados no concurso público de 2011. O evento também contou com a participação de Wilson Lima e do deputado federal Capitão Alberto Neto.

Após a formatura, ele seguiu para um jantar na casa do ex-ministro da saúde, General Pazzuelo - que mora em Manaus - e contou com a presença do prefeito de Manaus, David Almeida, que publicou o momento nas redes sociais.





Nesta quarta-feira, de 9h às 17h, ele concede entrevista a alguns veículos de comunicação. De 11h às 11h50 participa, no Centro de Convenções Vasco Vasquez, da Consagração Pública de Pastores do Amazonas.

Às 19h, ele retorna a encontrar o eleitorado evangélico ao participar da Convenção Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas e o retorno a Brasília está previsto para às 22h.

Além disso, é possível que o chefe do executivo encontre o ex-prefeito de Manaus e presidente do Partido Liberal (PL) no Amazonas, Alfredo Nascimento, para tratar sobre a possível filiação de Bolsonaro e de seus três filhos ao Partido Liberal.

Leia mais:

Bolsonaro vem a Manaus nesta quarta (27) para evento evangélico

YouTube remove vídeo em que Bolsonaro mente sobre vacinas causarem HIV