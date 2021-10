Bolsonaro participa da formatura de 404 novos policiais no AM

Na última segunda-feira (25/10), ocorreu a formatura da tropa. | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O presidente da República, Jair Bolsonaro, presente em Manaus para participar de eventos evangélicos, aceitou o convite do governador do Amazonas Wilson Lima para participar do baile de formatura de 404 novos policiais militares, na noite desta terça-feira (26/10) em Manaus.

Os novos praças foram aprovados em concurso realizado em 2011 e o baile foi realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona centro-sul.

Bolsonaro desembarcou na capital do Amazonas no início da noite para cumprir agenda oficial.



" Hoje a gente recebe mais um grande presente, que é a presença do nosso presidente Jair Bolsonaro, que está vindo de outro estado, está vindo de Roraima, teve uma agenda muito pesada, chegou ainda há pouco. Apesar do cansaço ele disse 'vou fazer questão de ir lá cumprimentar os formandos da Polícia Militar do Amazonas. E hoje está aqui " Wilson Lima, governador do Amazonas

Bolsonaro falou da satisfação de participar da formatura, lembrou das dificuldades de um concurso e período de formação e lembrou da missão dos novos militares.

" É uma satisfação muito grande estar entre amigos, amigos de farda que têm Deus no coração e uma missão: defender todo cidadão do nosso estado do Amazonas. Formatura, eu já tive a minha, é um momento de satisfação, de alegria, é um momento de confraternização. Também relembrá-los das dificuldades do percurso e as dificuldades da formação e da formatura. Vocês merecem estar aqui. Vocês são os nossos irmãos de farda. " Jair Bolsonaro, presidente da República

Na última segunda-feira (25/10), ocorreu a formatura da tropa. O evento marcou o início da atuação plena dos novos policiais nas ações de patrulhamento ostensivo nas ruas.

Os novos praças da PMAM foram aprovados no concurso da corporação em 2011 e convocados pelo governador Wilson Lima em agosto de 2020.

Eles irão reforçar o policiamento ostensivo no interior do estado.

