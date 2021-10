Ao lado de Bolsonaro, Wilson Lima participa de evento evangélico no AM

O evento ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques, do Governo do Amazonas. | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima participou, nesta quarta-feira (27/10), ao lado do presidente Jair Bolsonaro, da 1ª Consagração Público de Pastores do Amazonas. O evento ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques, do Governo do Amazonas. Na oportunidade, Wilson Lima agradeceu os investimentos do Governo Federal na saúde e segurança pública.

" A vinda do presidente aqui no estado do Amazonas é um reconhecimento do compromisso que ele tem com o estado. Temos alguns projetos na área de segurança, a gente começa a implementar a segunda parte da Base Arpão. A primeira foi lá no Médio Solimões e agora a gente deve colocar uma no Rio Negro. " Wilson Lima, governador do Amazonas

O evento ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques, do Governo do Amazonas. | Foto: Diego Peres/Secom

O governador destacou que os rios Solimões e Negro são rotas do tráfico de drogas na fronteira de Colômbia e do Peru, países, produtores de drogas.

" A gente sabe que 90%, 80% dos crimes que acontecem aqui na capital têm relação com o tráfico de drogas, então é importante essa ação tanto do Governo Federal quanto do governo estadual. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Wilson Lima ressaltou, ainda, a construção do novo Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) que irá ampliar, inicialmente, em cerca de 300% a capacidade de atendimento ofertada hoje pela fundação.

A infraestrutura tem capacidade total para 191 leitos, os quais serão habilitados de forma progressiva.



" Estávamos tendo algumas dificuldades para concluir, então estive reunido com o Ministro da Saúde e estive agora conversando com o presidente sobre esse assunto e a gente já tem o recurso garantido para terminar o Hospital do Sangue. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Consagração

Para os membros das igrejas evangélicas, a consagração é o ato de legitimar o líder, separado por Deus, para que a sociedade os conheça para exercer o ministério. No evento, 350 pastores foram consagrados.

O evento ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques, do Governo do Amazonas. | Foto: Diego Peres/Secom

Formatura

Na noite desta terça-feira (26/10), o governador Wilson Lima levou o presidente da República, Jair Bolsonaro, para o baile de formatura de 404 novos policiais militares.

Os novos praças foram aprovados em concurso realizado em 2011 e o baile foi realizado na fase 1 do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona centro-sul.

Leia mais:

Confira a agenda do presidente Bolsonaro em Manaus

Bolsonaro vem a Manaus nesta quarta (27) para evento evangélico