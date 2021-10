Bolsonaro é "abençoado" por apoiadores políticos em Manaus

| Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Cumprindo agenda política em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou do encerramento da 1ª Consagração Pública de Pastores do Estado do Amazonas, ocorrida na manhã desta quarta-feira (27) no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Centro Sul. Coordenado pela Base Cristã do Amazonas, o evento reuniu lideranças evangélicas do Estado.

Ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) e do governador Wilson Lima (PSC), Bolsonaro discursou sobre as eleições de 2022.

“A liberdade você não perde de uma hora pra outra. Olha a importância das eleições do ano que vem. Quem for eleito indica dois nomes para o Supremo. É saudável fazer renovação no Legislativo e Judiciário. Veja o que aconteceu com a Venezuela, um país riquíssimo da América do Sul, e para onde foi?”, questionou.

O presidente disse, ainda, que foi o único chefe de Estado a combater o “vírus do desemprego”, e enfatizou o desenvolvimento do país.

" Eu quero contribuir com meu Brasil. Não desejo que as mentes mais brilhantes, as pessoas mais excepcionais, vão embora, afinal queremos desenvolver aqui dentro. Nós, com a graça de Deus, vamos vencer neste Estado e nesta cidade. Vamos aprender com o erro dos outros e ver o que queremos para o nosso país. Que Deus abençoe a cada um " , finalizou.

Logo após o término do discurso, o chefe de Estado foi ovacionado e recebeu bençãos dos participantes - entre eles, o apoiador e pré-candidato ao Senado Coronel Menezes, ex-superintendente da Suframa.

Parceria com a Prefeitura

Na ocasião, David Almeida salientou que eventos como esse demonstram a parceria do poder público com as igrejas e congregações presentes na capital. O chefe do Executivo municipal também destacou o trabalho conjunto da Prefeitura de Manaus com o governo federal, principalmente durante o auge da pandemia da Covid-19, no início da gestão, e destacou os futuros investimentos para Manaus.

“A igreja tem um papel importantíssimo na vida da população, é parceira da Prefeitura de Manaus, justamente por termos uma das cidades mais evangelizadas do Brasil. Somos gratos às igrejas Católica, Evangélica, Protestante, e a todos os que estão presentes, padres e pastores”, ressaltou o prefeito de Manaus.

Agenda

O presidente chegou à capital amazonense na noite da última terça-feira, onde participou de um jantar na casa do general do Exército, Eduardo Pazuello. Em seguida, participou da formatura de 404 novos policiais militares, que foram aprovados no concurso público de 2011. O evento também contou com a participação de Wilson Lima e do deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos).

Ao lado do deputado federal Silas Câmara, o presidente também participará do culto de abertura da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil (CADB), que vai ocorrer na Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Ieadam), no auditório Canaã, bairro Japiim, zona Sul - onde Câmara é pastor. Bolsonaro retorna a Brasília ainda nesta quarta-feira.

Esta é a quarta visita do presidente ao Amazonas. Ainda em agosto, Bolsonaro veio até Manaus para participar de inauguração da etapa B do residencial Cidadão Manauara 2, que conta com cerca de 500 apartamentos de interesse social na Zona Norte da capital. As moradias fazem parte do programa habitacional da Prefeitura de Manaus e também integram o programa federal “Casa Verde e Amarela”, que substitui o antigo "Minha Casa, Minha Vida".

