Congresso promulga emenda que eleva repasses de tributos a municípios

Brasília - O Congresso Nacional promulgou hoje (27) a Emenda Constitucional (EC) 112 de 2021 que altera a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). De acordo com a nova regra, os repasses de alguns tributos da União para as cidades serão aumentados em 1 ponto percentual. Os novos repasses começarão em 2022.

O texto aprovado diz que o repasse da União com a arrecadação com o Imposto de Renda e com o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) aos municípios deverão passar dos atuais 22,5%, para 23,5%. O 1% adicional deverá ser depositado no FPM no início de setembro de cada ano.

“Tive a honra de pautar e aprovar a proposta quando acumulei as presidências da Câmara e do Congresso Nacional. Também instalamos, sob a minha presidência, a comissão especial que analisará a PEC 122, que estabelece que nenhum encargo financeiro poderá ser repassado aos municípios sem o suporte dos valores correspondentes,” disse o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara.

Em 2020, o total transferido por meio do FPM foi de R$ 87 bilhões, divididos por 5.570 municípios. Até setembro de 2021, o total repassado foi de R$ 78 bilhões. Desde a Constituição Federal de 1988, os repasses foram aumentados duas vezes em 1 ponto percentual: em 2007 e em 2014. Esses valores são repassados em julho e em dezembro de cada ano.

