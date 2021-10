Governo destaca avanços em políticas de assistência social

| Foto: Divulgação





Amazonas - O Governo do Amazonas destacou os avanços da área social na solenidade de abertura da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, que começou nesta quarta-feira (27) e vai até esta quinta-feira (28), no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. Representantes dos 62 municípios do estado estão presentes no encontro, além do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS). O secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Antony, representou o governador Wilson Lima na solenidade.

A secretária da Seas, Alessandra Campêlo, apontou a importância histórica da realização da conferência num momento em que o Governo do Estado trabalha para ampliar o acesso da população a ações, projetos, programas e serviços socioassistenciais. Ela destacou, entre outros avanços da atual administração, a criação do Auxílio Estadual Permanente. Para a gestora, após o controle da pandemia, a crise social é o grande gargalo que todos os governos têm que enfrentar em benefício da população mais vulnerável.

" Aqui o Governo do Estado tem tido diversas ações como a distribuição de auxílio para as pessoas que mais precisam, cestas básicas, a gente tem também ajudado muitas secretarias para além do cofinanciamento e, mais que isso, a gente tem também o maior programa de distribuição de renda do Brasil, que é o cartão Auxílio Estadual. Com esse cartão a gente vai conseguir fazer com que 300 mil pessoas no Amazonas tenham um complemento de renda de R$ 150 (por mês) " , disse Alessandra.

Municípios no debate

A 13ª Conferência Estadual de Assistência Social tem o objetivo de abordar, avaliar e debater a aplicação da política de assistência social no estado nos últimos dois anos. Um espaço democrático do qual os municípios também são protagonistas, inclusive trazendo propostas.

É o caso de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), que foi representada na conferência pelo secretário municipal de Assistência Social, Rosinaldo Moura. “São inúmeras as propostas que Manacapuru apresentou na sua conferência e uma das que mais nós estamos defendendo é a busca do aumento dos recursos de 2% tanto federal como estadual e municipal, para que os programas avancem e a comunidade venha a ser assistida e os serviços da Secretaria de Assistência realmente venham alcançar a comunidade e as famílias vulneráveis”, disse o gestor.

