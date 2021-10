Prefeitura assina convênio de R$ 400 mi com Banco do Brasil

| Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Com foco no investimento nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana, a Prefeitura de Manaus assinou, nesta quinta-feira (28), um convênio no valor de R$ 400 milhões com o Banco do Brasil. A assinatura do documento aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, na rua Bernardo Ribeiro, Centro. Segundo o prefeito David Almeida, a iniciativa é de suma importância para que a gestão municipal possa dar sequência nos projetos de modernização da cidade.

" Com esse recurso, teremos como seguir adiante com os nossos projetos de modernização da cidade de Manaus. São R$ 400 milhões que serão empregados em melhorias na mobilidade urbana e infraestrutura. Além disso, no último domingo, assinei um convênio de R$ 580 milhões com o governo do Estado. Assim, vislumbramos um futuro muito bom para a nossa cidade. Planejamos para 2022, um orçamento de R$ 7,2 milhões, assim, a população pode ter certeza de que Manaus vai virar um canteiro de obras, que visa melhorar a qualidade de vida de todos os moradores " , enfatizou Almeida.

Participaram também da reunião, o vice-prefeito e secretário Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, o secretário da Casa Civil, Tadeu Souza, o secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, e de maneira virtual, o vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil (BB), Antônio José Barreto Júnior.

David Almeida já havia anunciado na última segunda-feira (25), a intenção da Prefeitura de Manaus de realizar a construção de cinco viadutos e passagens de nível pela cidade. Além disso estão previstas construções de praças, a continuação de revitalizações asfálticas das ruas da capital e a recuperação de espaços públicos municipais.

*Com informações da assessoria

Leia mais: