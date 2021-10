CPI: AM Energia promovia cortes de luz para recuperar crédito

| Foto: Divulgação





Amazonas - Iniciada no dia 19 deste mês, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga irregularidades no serviço ofertado pela empresa Amazonas Energia ouviu, nesta quinta-feira (26), o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados Do Brasil Seccional Amazonas (OAB/AM), Nicolas Gomes.

Em seu depoimento, o advogado afirmou que a concessionária induziu clientes a negociarem eventuais débitos diante de possíveis cortes de energia. Segundo Gomes, a situação se deu logo depois que a empresa foi privatizada, em 2019 - época em que estaria em fase de recuperação de crédito e precisava fazer caixa.

" O que chegou ao nosso conhecimento de maneira informal, até porque nós não temos nenhum documento que comprove a veracidade, que a concessionária estaria em fase de recuperação de crédito. A empresa foi comprada por 50 mil reais, obviamente por conta dos passivos que ela detinha, e precisava fazer caixa. Assim, apertou o consumidor promovendo cortes devassos, que obrigaram os clientes à negociação de eventuais débitos e multas. Daí o consumidor não tem saída, porque estamos tratando de um produto que é essencial, inclusive, à dignidade da pessoa humana " , explicou o presidente da Comissão.

Ainda segundo Gomes, demandas contra a concessionária têm sido ajuizadas nos últimos anos, seja pela questão da bandeira tarifária ou corte de energia indevido em unidades consumidoras residenciais.

"Isso vai contra as leis estaduais de n° 143 e n° 145 de 2020 que proíbem o corte de energia e de água durante a pandemia. Nós vamos providenciar um relatório dos cinco últimos anos para que esta CPI tenha o conhecimento técnico sobre tudo o que aconteceu nesse período, mesmo que preteritamente, mas que sirva para guiar esta comissão a um resultado exitoso”, finalizou.

Agenda

Antes de encerrar a 7° sessão da CPI da Amazonas Energia, o presidente Sinésio Campos adiantou que no dia 10 de novembro, às 14h, irá convocar o diretor-presidente da Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A (Amazonas GT, empresa do sistema Eletrobras), o senhor Willamy Moreira Frota. “A empresa é responsável por atuar não somente na capital, mas também nos municípios. Queremos que a empresa esclareça todas as questões relacionadas aos serviços de geração, transmissão e comercialização de energia no Estado”.

As sessões da CPI da Amazonas energia estarão suspensas durante o feriado do servidor público desta quinta-feira (28) e só retorna aos trabalhos após o feriado do dia dos finados (2), na quarta-feira (3), às 14h, no Miniplenário Cônego Joaquim Gonçalves de Azevedo (Plenarinho), Aleam.

*Com informações da assessoria

