Lei modifica idade máxima para ingresso na PM do Amazonas

Amazonas - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou por unanimidade, nesta semana, os projetos 470/21 e 471/21 que, respectivamente, aperfeiçoa a legislação de concursos públicos e eleva a idade máxima para ingresso na Polícia Militar, de 28 para 35 anos.

Além das mudanças acima, a emenda modificativa feita pelos deputados trouxe as seguintes alterações na Lei de Ingresso da PMAM: publicação de edital com antecedência de 60 dias da primeira prova; destinação de, no mínimo, 10% das vagas previstas no concurso para candidatas do sexo feminino, exigência de nível médio para os quadros de praças da PM; diploma de nível superior em qualquer área para os aspirantes ao cargo de Oficial da corporação; os praças da PMAM poderão prestar concurso para ingresso no quadro de Oficiais, sem limite de idade.

Além disso, fica determinado que, a partir do ano de 2023, nos certames para os diversos Quadros de Praças da PMAM será exigido ter diploma de nível superior para o ingresso na corporação, bem como a exigência de diploma de bacharel em Direito para os certames aos Quadros de Oficiais da corporação.



Para o deputado Wilker Barreto, que votou favorável à mudança, o avanço da propositura construída por todos os deputados foi uma vitória da Assembleia Legislativa do Amazonas.

A pedido da categoria, Wilker foi autor da emenda que sugeriu nível superior para os quadros de praças da PM desde o início da discussão e aprimorou o diálogo com a Casa, chegando ao consenso que a medida começa a valer para o próximo concurso público,sendo a partir de 2023.

“A emenda que eu apresentei de nível superior para os praças foi uma demanda da tropa, eu não tirei isso da minha cabeça. Mas em consenso com deputados, vamos manter o nível médio para este concurso e já colocar na letra da lei que os próximos concursos exigirão diploma de nível superior para praças”, explicou Wilker.

